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1 час назад

Отдыхающие в Таиланде россияне начали массово продлевать визы

Lenta.ru

Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, начали массово продлевать визы. Об этом пишет Bangkok Post.

Отдыхающие в Таиланде россияне начали массово продлевать визы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, почти 7,6 тысячи россиян обратились в иммиграционную службу с просьбой продлить срок своего пребывания на популярном тайском курорте Пхукет. «Многие из них получают визы, чтобы оставаться на острове в течение трех месяцев», — пояснил начальник ведомства Танет Сукчай.

Сукчай отметил, что иммиграционная полиция уже приспособилась к наплыву путешественников, желающих продлить отпуск на тропических курортах. Он рассказал, что в последнее время аэропорт Пхукета принимает около 300 тысяч иностранцев в месяц. В топ-5 россияне занимают первое место, за ними следуют граждане Индии, Казахстана, Великобритании и Австралии.

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