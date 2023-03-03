Лучшие пляжи мира в 2023 году

Откройте для себя пляжи-победители конкурса Traveller's Choice Awards.
Красота этих песчаных пляжей запомнилась тысячам пользователей Tripadvisor, которые назвали их лучшими пляжами мира.
В штате Пернамбуку Фернандо-де-Норонья находится заповедник морских черепах и дельфинов-спиннеров. Также это архипелаг, на котором расположены одни из лучших мест для дайвинга и серфинга в Бразилии, с такими великолепными пляжами, как пляж Баия-ду-Санчо, где открывается потрясающий вид на Морро-Дойс-Ирмауш, открытку с изображением архипелага. Пользователи Tripadvisor назвали его идеальным пляжем, особо выделив спуск к берегу по крутой узкой лестнице между скалами и его морскую жизнь, которой стоит любоваться как с песка, так и с моря.
На небольшом острове Аруба в голландском Карибском море, у побережья Венесуэлы, находится пляж, который занимает второе место среди тех, которые предпочитают путешественники на сайте Tripadvisor. Помимо просторной арены с белым песком и кристально чистой водой, простирающейся на столько, на сколько хватает глаз, здесь есть места для пикника, домики, где можно заняться всеми видами водного спорта, а также засаженные деревьями диви диви, типичными для острова, которые всегда наклоняются в юго-западном направлении из-за дующих ветров в этих широтах.
Путешественники ценят этот пляж в Бруме, в регионе Кимберли, протяженностью 22 километра, окруженный скалами. Никто не пропустит прогулку на верблюдах по нему на рассвете или на закате, маяк Гант, с которого в сезон можно увидеть дельфинов и китов, а во время отлива - следы динозавров 130 миллионов лет назад. Своим названием он обязан телеграфному кабелю, который в 1889 году соединил Северо-Западную Австралию с миром.
Это самый уникальный пляж Исландии, занимающий 1-е место в рейтинге лучших пляжей Европы, а также один из лучших в мире. Уникальный пляж с вулканическим песком на юге страны, созданный тремя необычными троллями – Рейнисдрангурами, которые появляются перед ним и которые, согласно мифологии, были превращены в камень при появлении первых лучей солнца. Обязательно стоит подняться на необычные базальтовые колонны, украшающие этот красивый анклав недалеко от живописного города Вик, где снимался фильм "Ной".5.
Вода настолько кристально чистая, что в и пляжами с белоснежным песком. Так говорит один из путешественников, ступивших на эту британскую заморскую территорию к северу от Карибского моря, между Гаити и Доминиканской Республикой. Этот впечатляющий пляж протяженностью 5 километров с редкими волнами расположен на третьем по величине острове Провинденциалес, который является частью национального парка принцессы Александры. Дайверам нравится погружаться в их обширный коралловый риф, будут впечатлены и любители закатов.