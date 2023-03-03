Лучшие пляжи мира в 2023 году

Откройте для себя пляжи-победители конкурса Traveller's Choice Awards.

Фото: Inc-News Inc-News

Красота этих песчаных пляжей запомнилась тысячам пользователей Tripadvisor, которые назвали их лучшими пляжами мира.

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BAIA DO SANCHO (Бразилия) Баия-ду-Санчо, Бразилия.

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В штате Пернамбуку Фернандо-де-Норонья находится заповедник морских черепах и дельфинов-спиннеров. Также это архипелаг, на котором расположены одни из лучших мест для дайвинга и серфинга в Бразилии, с такими великолепными пляжами, как пляж Баия-ду-Санчо, где открывается потрясающий вид на Морро-Дойс-Ирмауш, открытку с изображением архипелага. Пользователи Tripadvisor назвали его идеальным пляжем, особо выделив спуск к берегу по крутой узкой лестнице между скалами и его морскую жизнь, которой стоит любоваться как с песка, так и с моря.

EAGLE BEACH (Аруба, Карибское море)

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На небольшом острове Аруба в голландском Карибском море, у побережья Венесуэлы, находится пляж, который занимает второе место среди тех, которые предпочитают путешественники на сайте Tripadvisor. Помимо просторной арены с белым песком и кристально чистой водой, простирающейся на столько, на сколько хватает глаз, здесь есть места для пикника, домики, где можно заняться всеми видами водного спорта, а также засаженные деревьями диви диви, типичными для острова, которые всегда наклоняются в юго-западном направлении из-за дующих ветров в этих широтах.

CABLE BEACH (Австралия)

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Путешественники ценят этот пляж в Бруме, в регионе Кимберли, протяженностью 22 километра, окруженный скалами. Никто не пропустит прогулку на верблюдах по нему на рассвете или на закате, маяк Гант, с которого в сезон можно увидеть дельфинов и китов, а во время отлива - следы динозавров 130 миллионов лет назад. Своим названием он обязан телеграфному кабелю, который в 1889 году соединил Северо-Западную Австралию с миром.

CABLE BEACH (Исландия)

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Это самый уникальный пляж Исландии, занимающий 1-е место в рейтинге лучших пляжей Европы, а также один из лучших в мире. Уникальный пляж с вулканическим песком на юге страны, созданный тремя необычными троллями – Рейнисдрангурами, которые появляются перед ним и которые, согласно мифологии, были превращены в камень при появлении первых лучей солнца. Обязательно стоит подняться на необычные базальтовые колонны, украшающие этот красивый анклав недалеко от живописного города Вик, где снимался фильм "Ной".5.

GRACE BAY (острова Теркс и Кайкос)

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