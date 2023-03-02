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39 минут назад

Правда ли, что вся Венеция построена на пермских деревьях

Диана Товсепова

Плавучий город Венеция, один из самых необычных городов мира, был построен на 118 островах посреди Венецианской лагуны у истока Адриатического моря в Северной Италии. Для путешественников, побывавших в Венеции, и для тех, кому еще предстоит побывать, Венеция остается прекрасной загадкой. Кажется невозможным, чтобы такой великий город плавал в лагуне из воды, тростника и болот. Однако, говорят, что вся Венеция стоит не на европейских деревьях, а на пермских сваях. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Правда ли, что вся Венеция построена на пермских деревьях
Фото: PxherePxhere

Люди покинули свои дома на материке, когда варвары-завоеватели опустошали Италию в V веке нашей эры. Они использовали болотистую лагуну для защиты и нашли убежище среди бедных рыбаков, живущих там. По мере того как вторжения продолжались по всей Италии, к первым поселенцам присоединялось все больше и больше беженцев, и потребность в строительстве нового города росла.

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Когда новые поселенцы прибыли на острова около 402 г. н.э., они столкнулись с необходимостью в большем пространстве и более прочном фундаменте для жизни. Им нужно было найти способы укрепить острова, осушить их, расширить и защитить хрупкую окружающую среду. Поэтому они прорыли сотни каналов и укрепили берега деревянными сваями. Они также использовали подобные деревянные сваи в качестве фундамента для своих зданий. Поселенцы вбили в грязь тысячи деревянных свай так близко друг к другу, что они соприкасались. Затем они срезали вершины и создали прочные платформы для фундаментов своих домов. Поскольку дерево было под водой, оно не гнило. Трудно поверить, но сегодня в Венеции много зданий, которые до сих пор стоят на 1000-летних сваях.

Итальянский историк Тентори в XVII веке написал 12 томов истории Венеции. В его книгах есть такие строки:

«Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями».

В более поздних источниках говорится:

«Четыреста тысяч свай из приуральских лиственниц от раннего средневековья до сих пор надежно несут тяжесть дворцов и домов медленно погружающегося в лагуну города».

Краевед Лев Баньковский пытался выяснить, почему для постройки Венеции сваи везли издалека, а не использовали альпийскую лиственницу.

Государства, которые «прячутся» в Италии: видео

Баньковский отмечал, что в Западной Европе тогда оставались лишь небольшие островки лиственницы, которые попросту заканчивались из-за активного строительства. Тем временем в Приуралье недостатка в лиственницах не было - поэтому ее было решено вести в Венецию.

Историки считают, что лиственницу в Перми закупали волжские булгары (тогда Южным соседом Перми Великой было государство Волжских Булгар). Затем булгарские купцы водным путем доставляли ее до Астрахани, где ее уже покупали венецианские торговцы.

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