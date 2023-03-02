Сколько стоит добраться в Ереван

Armenian Airlines анонсировала полетные программы из Еревана в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

К пулу российских и армянских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы из Еревана в Москву, Санкт-Петербург и другие города России, присоединился еще один игрок. Новая компания Armenian Airlines заявила программу по четырем направлениям из Еревана – в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ.

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На линии Ереван – Москва запланировано пять регулярных вылетов в неделю, начиная с 13 марта. На сайте по бронированию билет на рейс из Шереметьево до аэропорта Звартноц на 13 марта стоит 10 640 руб. с багажом. Рейс в расписании – на 06:40 утра, время в пути около 4 часов.

В этот день из Москвы в Ереван летит полтора десятка прямых рейсов, среди перевозчиков российские «Аэрофлот», Utair, «Азимут», Red Wings и армянские FlyOne Armenia, Armenia Airways, FlyArna. В основном стоимость билетов находится в диапазоне 10,5–12 тыс. руб.

Также с середины марта Armenian Airlines начинает осуществлять перевозки в Самару, Сочи, Владикавказ. На этих направлениях она также составит конкуренцию уже работающим авиаперевозчикам. На сайте авиакомпании билетов в продаже пока нет.

Сайт по поиску авиабилетов предлагает на маршруте Сочи – Ереван у Armenian Airlines кресло за 2870 руб. плюс багаж 1590 руб. также с вылетом 13 марта. И это самая низкая цена среди нескольких альтернативных рейсов других компаний.

При планировании полета из Самары в Ереван можно купить билет на рейс этого перевозчика за 9823 руб. и с доплатой за багаж 2090 руб. на 19 февраля.

Разнообразие авиаперевозки позволяет туроператорам предложить российским туристам оптимальные по ценам варианты отдыха: от туров выходного дня и поездок за оформлением банковских карт, до десятков различных экскурсионных программ по столице и регионам Армении.

Для россиян въезд в Армению без визы, прилететь в Ереван возможно по внутреннему общегражданскому паспорту. Также удобно, что местные банки обслуживают карты «Мир».