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2 часа назад

Назван доступный россиянам курорт Европы с ценами ниже турецких

Lenta.ru

Российская тревел-блогер, часто путешествующая по Европе, раскрыла преимущества летнего отдыха в Албании — поездки в эту страну доступны туристам из России без визы ежегодно с мая по октябрь. Об этом она написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Назван доступный россиянам курорт Европы с ценами ниже турецких
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор блога рассказала, что в летний сезон в Албании можно найти хорошие варианты жилья от 30 евро, более скромное размещение обойдется в 15-20 евро. В основном путешественники выбирают южные пляжи страны — Саранду или Ксамиль. Девушка заметила, что по красоте природа ничуть не уступает соседней Греции, а цены на курортах ниже, чем в Турции.

«Те, кто хоть раз побывал на этих курортах, непременно отмечают, что это "райское место с невероятно низкими ценами". Европейцы приезжают сюда вдоволь наесться морепродуктами. Кстати, готовят в Албании хорошо», — назвала плюсы отдыха в этой стране россиянка.

Блогерша также отметила, что в среднем рыбное или мясное блюдо на гриле обойдется в 480-1000 рублей.

Минусами Албании путешественница назвала некоторых людей, которые пытаются нажиться на туристах, и отношение албанцев к чистоте. Девушка призналась, что местные жители привыкли выбрасывать мусор в неположенных местах, «даже не задумываясь».

«Мне попадались как дружелюбные люди, пытавшиеся во всем помочь, так и местные разводилы вроде таксиста с каким-то самодельным таксометром, который он прямо в пути подкручивал, и цифра бежала быстрее. Цирк да и только!» — вспомнила россиянка.

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