Все дороги ведут в Шанхай: самые бюджетные рейсы в Китай из России

Туристы из России с интересом наблюдают за увеличением количества китайских авиакомпаний, летающих в нашу страну, – в феврале на маршруты вышли еще три. Читатели обратились в редакцию TourDom.ru с просьбой подробнее рассказать о полетных программах. Хоть туристических виз для граждан РФ пока и нет, однако некоторые уверены, что весеннее послабление санитарных требований для пассажиров прямых авиарейсов из России может быть предвестником.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Больше всего вариантов улететь в Поднебесную из Москвы – в Шереметьево летают шесть авиакомпаний по пяти разным направлениям. В Пекин можно добраться тремя разными способами. Ежедневно в столицу можно добраться на борту Air China. Однако стоимость эконома здесь начинается от 38 тыс. руб. в один конец, что совсем не бюджетно. Даже «Аэрофлот» дешевле – от 31. Ну а когда альтернативных прямых рейсов нет, то стоимость на перевозку китайской авиакомпанией порой доходит и до 50 тыс.

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Hainan Airlines летает в Пекин по вторникам и субботам. Здесь ценник начинается от 28 тыс., что уже гораздо лучше. Однако можно взять билет и еще дешевле, если выбрать стыковочный рейс через Шанхай от China Eastern Airlines – 23 тыс. Правда, такая возможность есть 3 раза в неделю. До самого Шанхая поездка стоит порядка 22 тыс.

China Eastern Airlines со своими выгодными стыковками выигрывает в цене и у еще двух перевозчиков, летающих из Москвы. В Циндао по два рейса в неделю делает Beijing Capital Airlines. На борт можно попасть за 29 тыс. Маршрут с пересадкой – от 23 тыс. China Southern Airlines по четвергам летает в Шэньчжэнь. Билеты от 37 тыс. И пока что рейсы запланированы только до конца марта. Через Шанхай выйдет всего 24 тыс.

Лишь один перевозчик, летающий из Шереметьево, не проигрывает China Eastern Airlines. Это Sichuan Airlines, который с февраля вышел на маршрут Москва – Чэнду. И его прямой рейс, и стыковочный вариант конкурента обойдутся в 23 тыс.