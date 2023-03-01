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1 час назад

На Пхукете туристам-нарушителям будут выдавать красные карточки и депортировать из страны

TourDom

На Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают красные карточки и удаляют с поля. Об этом в среду журналистам сообщил генерал-майор иммиграционной службы тайской провинции Прапансак Прасансук.

На Пхукете туристам-нарушителям будут выдавать красные карточки
Фото: TourDomTourDom

По его словам, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. Соответствующее уведомление поступит в посольство государства, гражданином которого он является. При этом турист сможет продолжить отдыхать на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят по причине «неблагонадежности».

Если во время своего отпуска он еще раз совершит какой-либо противоправный поступок, то получит уже красную карточку. Это приведет к немедленному выдворению туриста из страны.

Впрочем, Прапансак Прасансук в ходе своего выступления так и не уточнил конкретные нарушения, которые повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако привел статистику, за какие действия иностранцы чаще всего попадают в поле зрения тайской полиции. В их числе езда на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, а также работа в местном туристическом бизнесе без официального разрешения тайских иммиграционных властей.

Полиция призывает жителей провинции активно содействовать правоохранителям и сообщать о всех нарушениях закона иностранцами. Чиновники уверены, что таким образом смогут повысить туристическую привлекательность Пхукета.

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