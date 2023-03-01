В Таиланде российских туристов ждет день трезвости

Все буддисты Таиланда проводят время в молитвах и от многого отказываются в национальный праздник Маха Буча. Вместе с ними вольно или невольно этот день запомнят и многие туристы: из-за полного запрета продажи алкоголя и отсутствия традиционных шоу. В 2023 году этот религиозный день по лунному календарю выпал на 6 марта, сообщает The Phuket Express.

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В течение дня алкогольные напитки и пиво нельзя купить в магазинах по всей стране. Запрет также касается отелей и ресторанов. День трезвости будет и у туристов, которые захотят провести вечер в многочисленных барах и развлекательных центрах на Пхукете и Самуи, в Паттайе и других курортных местах.

Часть заведений останутся открытыми для клиентов, однако без отпуска алкоголя и любых видов развлечений. Большинство госучреждений в Таиланде, как и некоторые частные предприятия, 6 марта работать не будут.