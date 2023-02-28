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1 час назад

На курортах Египта туристы радуются по-летнему теплой погоде

TourDom

С начала недели на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха в дневные часы температура воздуха прогревается до 30 °C в тени. По данным Главного управления метеорологии Египта, температура на 6 °C выше, чем обычно в это время года. Жаркая погода пришла с Аравийской пустыни. В египетских СМИ отмечают, что зима сейчас с привкусом лета.

На курортах Египта туристы радуются по-летнему теплой погоде
Фото: TourdomTourdom

Российские туристы из Хургады рассказывают в соцсетях, что днем стоит хорошая погода для отдыха и загара. Однако утром и вечером – прохладно, необходимо иметь теплые вещи: толстовку, свитер, джинсы. При этом в море купаются единицы, комфортно только в подогреваемом бассейне. Россияне советуют при поездке с детьми выбирать более теплое время года.

Отдыхающая в Сахл Хашише супружеская пара замечает:

«Сегодня ездили на морскую прогулку и на снорклинг, и там в открытом море, кажется, было еще теплее». «Находимся сейчас в Шаркс бей, отель "Гранд Ротана". Погода замечательная, и с каждым днем все теплее. Вчера вечером я была в сарафане, джинсовку в руках носила», – комментирует погоду в Шарм-эль-Шейхе одна из туристок.

После сибирских –27 °C сейчас тут просто Африка; жару не люблю, и поэтому прям кайф, по сравнению с Таиландом, делятся эмоциями в пабликах.

Ожидается, что в ближайшие дни на побережье Красного моря станет еще теплее, будет в основном безветренно. В Египте окончанием зимы принято считать 20 марта.

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