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1 час назад

Названо лучшее время года для отпуска за границей

РИА "ФедералПресс"

Отлично провести отпуск можно в начале весны. Какие туристические направления подойдут для незабываемого путешествия, рассказал член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник.

Названо лучшее время года для отпуска за границей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Многие туристы выбирают выездной туризм еще и потому, что начинается цветение, а у некоторых людей это связано с аллергией, и по медицинским показаниям необходимо на море, в другой регион», – рассказал турэксперт.

Речь идет о весне. По словам Месонжника, в начале весны можно отлично провести отпуск, потому что в этот период заканчиваются сильные ветра в Египте и Турции. В это время море хорошо прогревается, солнце еще не жгучее, но уже теплое.

До майских праздников в шикарных турецких отелях достаточно лояльные цены. Можно слетать на Кипр, Тунис и в Доминикану. Однако пока по этим направлениям нет четкого понимания по полетной программе, пишет РИАМО.

Напомним, весной значимая часть россиян планирует отдых в трех крупных городах страны. Также аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные страны для путешествий с марта по май 2023 года.

Заграница,Деловая Россия,
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