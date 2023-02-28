Названо лучшее время года для отпуска за границей

Отлично провести отпуск можно в начале весны. Какие туристические направления подойдут для незабываемого путешествия, рассказал член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник.

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«Многие туристы выбирают выездной туризм еще и потому, что начинается цветение, а у некоторых людей это связано с аллергией, и по медицинским показаниям необходимо на море, в другой регион», – рассказал турэксперт.

Речь идет о весне. По словам Месонжника, в начале весны можно отлично провести отпуск, потому что в этот период заканчиваются сильные ветра в Египте и Турции. В это время море хорошо прогревается, солнце еще не жгучее, но уже теплое.

До майских праздников в шикарных турецких отелях достаточно лояльные цены. Можно слетать на Кипр, Тунис и в Доминикану. Однако пока по этим направлениям нет четкого понимания по полетной программе, пишет РИАМО.