Тревел-блогер назвал «колоссальное отличие» туристов из Европы и России

Тревел-блогер Алексей Кутовой назвал «колоссальным отличием» туристов из России от европейцев предпочтение лежать на пляже вместо того, чтобы узнавать новые места во время отпуска. Свои наблюдения он объяснил в личном блоге на платформе «Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Путешественник рассказал, что европейские туристы любят активный отдых, который предполагает посещение сразу нескольких стран и много знакомств, а также часто обходится дешевле, чем отпуск у моря. Кутовой подчеркнул, что от такой поездки остается гораздо больше впечатлений.

В то же время, поделился блогер, россияне выбирают неделями лежать на пляже и не заниматься активностями, объясняя это усталостью от работы.

«В целом, я понимаю такую позицию... Однако время летит очень быстро, а все, что останется в памяти после двух недель отдыха — лишь небольшой клочок другой страны, который я называю "туристической резервацией"», — заключил блогер.

По словам Кутового, россияне отправляются на острова Таиланда ради хороших отелей у моря, хотя более активные путешествия «невероятно расширяют кругозор, позволяют изучать разные языки и находить друзей из разных точек планеты». Европейцы же, напротив, арендуют хостелы вместо дорогих гостиниц и путешествуют с рюкзаками.