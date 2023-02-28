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2 часа назад

Российские туристы смогут летать в Венесуэлу через Кубу

TourDom

Росавиация договорилась с венесуэльскими коллегами об авиасообщении между странами через Кубу. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Российские туристы смогут летать в Венесуэлу через Кубу
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

Теперь отечественные перевозчики смогут выполнять полеты по маршруту Москва – Варадеро (Куба) – Порламар (Венесуэла). Венесуэльские компании будут летать из Каракаса в российскую столицу через Гавану (Куба).

Достигнутое соглашение действует до конца летнего сезона 2024 года.

Как разъясняет Росавиация, авиакомпании обеих стран получают право на полеты с 5-й свободы воздуха. Это означает, что в стране-участнице соглашения иностранный авиаперевозчик может принимать на борт и высаживать пассажиров, следующих в третьи страны или наоборот. Пятая степень свободы воздуха также дает право на погрузку и выгрузку грузов и почты.

Этой зимой авиасообщение между Россией и Венесуэлой обеспечивают венесуэльская компания Conviasa и российская Nordwind. Таким образом, обе авиакомпании смогут оптимизировать свои издержки за счет перевозки пассажиров между аэропортами Кубы и Венесуэлы. А значит, и увеличить количество рейсов.

Напомним, ранее телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщал, что Conviasa изменила маршрут на линии Москва – Порламар, отказавшись от технической посадки в Тегеране.

Заграница,Росавиация,
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