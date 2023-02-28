Дальневосточники смогут летать в Китай чаще

Авиакомпании намерены увеличить частоту рейсов по маршруту Хабаровск-Харбин, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 1» заявил Юрий Кондратчик, заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт».

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Продажа билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин была возобновлена с середины января текущего года авиакомпанией «Аврора». Также по этому направлению были запущены и рейсы авиакомпании КНР Hainan Airlines (с 10 января).

На данный момент по маршруту «Хабаровск-Харбин» и в обратном направлении авиакомпании выполняют по одному рейсу. Однако уже в следующем месяце – в марте – дальневосточники (и не только) смогут летать в Китай чаще. «Аврора», по словам Юрия Кондратчика, увеличит количество рейсов до двух в неделю, авиакомпания из КНР также намерена чаще выполнять рейсы по маршруту.