АТОР: за январь Турцию посетили почти 280 тысяч россиян

За январь Турцию посетили в два раза больше россиян по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает "РИА Новости"со ссылкой на АТОР.

Фото: Реальное время Реальное время

Как сообщает Ассоциация туроператоров, Россия находится в лидерах по объему въездного потока в январе. Всего власти Турции зафиксировали 279,8 тысячи прибытий — 19,5% от общего числа иностранных путешественников.

— Российский турпоток в целом вырос на 108,5 процента, при этом количество прибытий россиян в Стамбул, по сравнению с январем 2022 года, увеличилось на 109,2 процента, в Анталью — на 66 процентов, — отмечает ассоциация.

Аналитики также выяснили, что большее предпочтение при поездке в Турцию россияне отдавали Стамбулу.

— Его доля в первом месяце года — почти две трети визитов — 182 тысячи, или 65 процентов, — рассказали аналитики.

По данным АТОР, 71,8 тысячи визитов россиян в январе пришлось на курорты провинции Анталья.