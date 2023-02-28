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6 минут назад

АТОР: за январь Турцию посетили почти 280 тысяч россиян

Реальное время

За январь Турцию посетили в два раза больше россиян по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает "РИА Новости"со ссылкой на АТОР.

АТОР: за январь Турцию посетили почти 280 тысяч россиян
Фото: Реальное времяРеальное время

Как сообщает Ассоциация туроператоров, Россия находится в лидерах по объему въездного потока в январе. Всего власти Турции зафиксировали 279,8 тысячи прибытий — 19,5% от общего числа иностранных путешественников.

— Российский турпоток в целом вырос на 108,5 процента, при этом количество прибытий россиян в Стамбул, по сравнению с январем 2022 года, увеличилось на 109,2 процента, в Анталью — на 66 процентов, — отмечает ассоциация.

Аналитики также выяснили, что большее предпочтение при поездке в Турцию россияне отдавали Стамбулу.

— Его доля в первом месяце года — почти две трети визитов — 182 тысячи, или 65 процентов, — рассказали аналитики.

По данным АТОР, 71,8 тысячи визитов россиян в январе пришлось на курорты провинции Анталья.

Сегодня стало известно, что за 2022 год Казань посетили 3,6 миллиона туристов. Как сообщил мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва это на 20% больше, чем за предыдущий год. Он также рассказал, что "средняя загрузка гостиниц составила 65%, а в праздничные дни достигала 95%".

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Заграница,Ильсур Метшин,Ассоциация туроператоров России,
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