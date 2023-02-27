Российских туристов доставят на Кипр через Кувейт за 11 часов

Туроператор Fun&Sun (бывший «Tui Россия») предлагает туры с перелетом на Кипр на майские праздники, лето и осень. Это блочная программа компании на рейсах иностранного перевозчика, пишет АТОР.

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Доставлять туристов на остров должны самолеты кувейтской авиакомпании Jazeera Airways. Вылеты на Кипр через Кувейт будут осуществляться из аэропорта «Домодедово» по понедельникам, средам и субботам. У Fun&Sun блок мест — 120 кресел, практически половина всего борта.

В Кувейте пассажиры выйдут из самолета, но багаж забирать не понадобится. Время ожидания вылета в Ларнаку или обратно в Москву — около трех часов. Общая длительность полета вместе со стыковкой составит около 11 часов.

Насколько удобен и выгоден такой маршрут? Мнение вице-президента Альянса туристических агентств России, гендиректора туристической сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна:

— Кипр сейчас теряет популярность. Он всегда воспринимался россиянами как недорогой курорт, альтернатива Греции или Турции, но не Италии и Испании. На майские праздники купаться еще прохладно, поэтому эта затея у меня вызывает определенные сомнения, тем более билеты, я так подозреваю, будут дороже получаться. У россиян есть другой канал, недорогой: они из разных городов России долетают до Еревана, а из Еревана летят лоукостером за абсолютно небольшие деньги на Кипр. А здесь предлагается вылет только из Москвы. Жители Екатеринбурга, Петербурга, Пятигорска [и так далее] должны еще как-то доехать до Москвы. Проще полететь в Ереван, потом из Еревана добраться до Кипра, намного дешевле получится.

— До Еревана сколько лететь?

— Из Москвы — 3,5 часа, из Сочи — 40 минут. Россияне полетят даже через Нью-Йорк, вопрос цены.