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1 час назад

Российские туристы описали пережившую COVID-19 азиатскую страну фразой «Совсем все плохо! Разруха»

Слово и Дело

Путешественники с Дальнего Востока откровенно поделились, как изменилась популярная среди туристов азиатская страна после коронавируса.

Россияне описали пережившую COVID азиатскую страну фразой «Совсем все плохо! Разруха»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Жительница России по имени Анастасия отправилась в путешествие во Вьетнам вместе со своей семьей. Владелец местной кофейной лавки поделился, что туристов и покупателей совсем нет. В январе 2023 года Вьетнам посетило столько иностранцев, сколько до пандемии приезжало только в город Хошимин, приводит слова россиян портал amur.life.

«Это вы еще на море не были, там совсем все плохо! Разруха», — пожаловался владелец заведения.

Многие гостиницы стоят без света, а магазины и аптеки закрыты. Сувениры в торговых лавках покрыты изрядным слоем пыли, отметили путешественники. Такие развлечения, как огромное колесо обозрения и канатная дорога в парке Винперл, тоже больше недоступны туристам.

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