Россияне описали пережившую COVID азиатскую страну фразой «Совсем все плохо! Разруха»

Путешественники с Дальнего Востока откровенно поделились, как изменилась популярная среди туристов азиатская страна после коронавируса.
Жительница России по имени Анастасия отправилась в путешествие во Вьетнам вместе со своей семьей. Владелец местной кофейной лавки поделился, что туристов и покупателей совсем нет. В январе 2023 года Вьетнам посетило столько иностранцев, сколько до пандемии приезжало только в город Хошимин, приводит слова россиян портал amur.life.
«Это вы еще на море не были, там совсем все плохо! Разруха», — пожаловался владелец заведения.
Многие гостиницы стоят без света, а магазины и аптеки закрыты. Сувениры в торговых лавках покрыты изрядным слоем пыли, отметили путешественники. Такие развлечения, как огромное колесо обозрения и канатная дорога в парке Винперл, тоже больше недоступны туристам.