Россияне описали пережившую COVID азиатскую страну фразой «Совсем все плохо! Разруха»

Жительница России по имени Анастасия отправилась в путешествие во Вьетнам вместе со своей семьей. Владелец местной кофейной лавки поделился, что туристов и покупателей совсем нет. В январе 2023 года Вьетнам посетило столько иностранцев, сколько до пандемии приезжало только в город Хошимин, приводит слова россиян портал amur.life.