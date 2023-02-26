Катар весной: куда сходить и чем заняться туристу

Этой стране есть чем порадовать любителей активного отдыха. Рассказываю о развлечениях и ценах на них.

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После того как в прошлом году отгремел чемпионат мира по футболу, о Катаре узнал весь мир. Фанаты стягивались из разных стран, чтобы поболеть за свою команду и разделить радость победы или грусть поражения с единомышленниками. Наверное, как и любой другой турнир, ЧМ-2022 принёс бурю эмоций и навсегда остался в сердцах болельщиков. Но он закончился, а Катар остался и продолжает ждать своих туристов в гости. Ничуть не меньше, чем во время чемпионата.

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Страна довольно компактная, и это даже хорошо – не приходится тратить много времени на передвижение. А ещё там есть чем заняться. Неважно, приедете ли вы туда на пару дней или решите организовать полноценный отпуск. Комфортнее в Катар ехать в зимние месяцы, ранней весной или поздней осенью: летом стоит жара под 50 градусов, и она мало кому понравится.

Мифы о Катаре

Прежде чем мы перейдём к развлечениям, расскажу о том, в какие мифы об этой стране не стоит верить.

Слишком строгие правила. Их придерживаются только коренные жители. У катарийцев есть свои традиции и законы, которые они обязаны соблюдать. Но к туристам – людям с другой культурой и обычаями – таких требований нет. Например, девушки могут ходить в шортах и топах на пробежки. Но в общественных местах нормы приличия соблюдать необходимо – плечи и колени нужно прикрывать.

Всё очень дорого. Я бы сказала, что цены – «московские». Если вы не собираетесь жить в люксовом отеле, найдутся бюджетные варианты. Точно так же, как и в случае с ресторанами и кафе.

В Катаре нечего делать. Страна небольшая, но развлечения есть на любой вкус. Подробнее рассказываю ниже.

Чем заняться в Катаре?

Если вы планируете ехать в Катар не только, чтобы полежать на пляже, вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего интересного вас может ждать. Мне удалось попробовать несколько местных активностей.

Пустынное сафари

Погонять по барханам на джипе – незабываемый экспириенс. На первый взгляд это выглядит, будто вы собираетесь кататься на американских горках в песках. Но если вы хотите почувствовать себя героями фильма «Дюна», вам однозначно стоит попробовать сафари.

Пустыня в Катаре небольшая, но барханы, с которых можно скатиться с ветерком, выглядят внушительно, особенно со стороны. Наш водитель всё делал правильно – первые несколько минут, пока заезжали в пустыню, я просто сидела, открыв рот, и наслаждалась красотами природы. Штурман знал, что я немного зазевалась, и в самый внезапный момент дал по газам, и машина понеслась вниз с бархана. Когда ты любуешься пустынными пейзажами, никак не ожидаешь повернуть голову и увидеть внизу обрыв.

Новичков на таких экскурсиях возят достаточно мягко. А вот экстремалы смогут покататься «по хардкору» – с ускорениями, быстрыми спусками и адским дрифтом. Кстати, если вы попросите водителя включить арабскую музыку, дух Катара поселится в вас безвозвратно и уже никогда не отпустит.

Пустынное сафари – удивительная вещь. Даже для тех, кто любит неспешную езду. Пейзажи, которые вы увидите, действительно незабываемые. Нас привезли на одну из самых высоких дюн, где мы любовались песками и небольшим внутренним морем, через которое видно кусочек Саудовской Аравии. Кстати, это одно из двух мест на планете, где пустыня соединяется с водой.

А когда солнце начало садиться и мы добрались до другого бархана, началось настоящее чудо. Стоя на дюне, мы наблюдали закат в пустыне. Солнце уже собиралось ложиться спать, но напоследок добавило песку и воде красок. Ярко-красный закат, который обычно можно наблюдать на снимках известных фотографов или в кино. Если вы увидите его один раз, то не забудете никогда. Проверено лично.

Кстати, покатушки на машине – не единственное, что может предложить пустыня. Любители экзотики могут прокатиться на верблюде, а экстремалы попробовать сендбординг – брат сноубординга, но в песках. Спуститься с дюны на доске с ветерком – довольно необычный опыт. Но подъёмников нет, поэтому доску и себя придётся поднимать самим.

Сколько это стоит: от 4 тыс. рублей, в пакет может быть включён сендбординг. Катание на верблюде – 400 рублей.

Вейксёрфинг

Поскольку Катар находится на берегу Персидского залива (или Арабского, как его называют местные), без активного отдыха на воде никак не обойтись. Мы приехали на лодочную станцию в квартале Pearl Qatar, и оттуда стартовало наше новое приключение.

Вейксёрфинг я никогда не пробовала, поэтому для меня это был одновременно необычный и сложный опыт. Пока инструктор объясняла мне, куда девать ноги и руки, я сидела в воде и крутила головой по сторонам. Не отвлечься на солнечную Доху хотя бы на секундочку было невозможно.

«Всё поняла?» — спрашивает тренер. «Вроде да», — отвечаю я, катер заводится, и мы стартуем. Лицом в воде я оказываюсь через долю секунды. Первая попытка — комом. А затем вторая, третья, четвёртая.

Встать на доску у меня не вышло, но, если долго пробовать, что-то обязательно получится. Главное – понять принцип. Мои коллеги, которые ездили вместе со мной, уже явно катались на доске не один раз. Наблюдать, как они гоняют по волнам, было огромным удовольствием.

Новичкам же я бы рекомендовала брать индивидуальные уроки, и прежде чем кататься на вейксёрфе в Катаре, подтянуть навыки в своих родных краях. Не потому, что в Дохе вы ничего не освоите, нет. Лишь потому, что там не хочется тратить время на обучение. В Катаре нужно кататься по волнам, а не сидеть в воде. А вот если вы уже уверенно стоите на доске, получите огромное удовольствие и незабываемые впечатления.

Сколько это стоит: 14 тыс. рублей час или 7 тыс. рублей 30 минут.

Кайтсёрфинг

Это сложное во всех отношениях развлечение. Хотя бы потому, что почти 90% вашего удачного катания зависит от погоды. Нет ветра, нет кайтсёрфинга. Но в этот раз нам повезло, и кое-чему мы научились.

Если вы думаете, что первый урок – это про то, что вы едете на доске, падаете, встаёте и пробуете опять, я разочарую вас. Первое занятие – это обучение управлению собственно воздушным змеем. Проходит оно в воде, но без доски и с большим количеством диалогов.

Мы узнали, как выглядит амуниция, из каких частей состоит кайт, как его правильно разложить, собрать, надуть и поднять в воздух. А потом – как его удержать и как управлять им.

Даже небольшой, но сильный порыв ветра унесёт неподготовленного спортсмена в воду. Поэтому к обучению нужно подходить вдумчиво, внимательно слушать тренера и впитывать информацию.

Кайт очень любит спокойных людей. Если вы расслабитесь, он будет слушаться вас и станет вашим продолжением. Вы почувствуете, будто он – неотделимая часть вас. Когда так произойдёт, вы сможете легко поворачивать змея на 12:00, 11:00, 13:00 (такие обозначения используют профессиональные спортсмены, чтобы понимать, под каким углом должен быть кайт) и так далее. А потом можно смело идти кататься. Один инструктор сказал: чтобы научиться управлять кайтом, в среднем нужно примерно четыре часа тренировки. У нас был всего час, поэтому мы немного познакомились с азами и пошли любоваться на то, как катаются профессионалы.

Мы удачно попали на пляж как раз в тот момент, когда начинался чемпионат мира по кайтсёрфингу Visit Qatar GKA Freestyle Kite 2023. Туда приехали самые лучшие атлеты со всего мира. И их мастерству, конечно, только учиться и учиться. Они гоняли по воде, делали трюки и управлялись с кайтом так, будто держали его в руках с рождения.

В конце концов у меня возник вопрос, а почему вдруг все собрались именно здесь. Ответ был вполне логичным – ветер. В тот момент нужный спортсменам ветер находился в Катаре. А потом они будут ловить его в других местах, и соревнования будут проходить в других странах.

Катарийский атлет рассказал мне, почему за кайтсёрфингом стоит ехать в его родную страну.

Сколько это стоит: двухчасовой урок для новичков с тренером обойдётся в 17 тыс. рублей, двухдневная программа обучения катанию на кайтсёрфе с нуля, после которой вы сможете уверенно кататься – 50 тыс. рублей.

Если резюмировать всё вышесказанное, отдохнуть в Катаре можно действительно с королевским размахом. Что-то по душе найдёт любой путешественник. Даже если вы не собираетесь отдыхать активно, найти приятный отель с выходом к воде, спокойно поплавать и погреться на солнце вполне возможно.