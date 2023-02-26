Где в Турции покататься на лыжах

Современный Улудаг - место с длинной историей. В античности эта местность именовалась “малым Олимпом”, а первая гостиница была построена здесь в 1933 году.

Фото: Inc-News Inc-News

У многих россиян Турция ассоциируется с отдыхом “все включено” и Антальей. Но за последние несколько лет представление об этой стране у наших соотечественников качественно поменялось. Из-за проблем с ковидом, перелетами и получением визы в европейские страны маленькие городки на побережье Средиземного моря все набирают все большую популярность.

Видео дня

Но в Турции отдыхать можно не только на море. Вы когда-нибудь задумывались, что здесь можно кататься на горных лыжах?

В 188 км от Стамбула и в 35 км от Бурсы в горах расположился национальный парк Улудаг, в котором находится самый крупный горнолыжный курорт страны с одноименным названием. С турецкого оно переводится, как “большая гора”. И это не удивительно - максимальная высота склонов составляет чуть больше 2500 метров над уровнем моря, а протяженность горного хребта - 80 км. Такие цифры могут соперничать с Альпами, привлекая большое количество любителей горных лыж и сноуборда, именно в Улудаг.

Удивительно, что даже когда внизу температура воздуха достигает 15 градусов тепла, в горах - уровень снега остается прежним - 140 см, а температура колеблется в районе от 0 до +4.

Современный Улудаг - место с длинной историей. В античности эта местность именовалась “малым Олимпом”, а первая гостиница была построена здесь в 1933 году.

Сегодня на курорте достаточно развитая инфраструктура с огромным количеством отелей, подъемников и трасс, а природа Кавказских гор привлекает своей красотой. 25 трасс разного уровня сложности подойдут людям любого уровня подготовки.