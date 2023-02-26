Туристы жалуются на проблемы c использованием некоторых карт в Таиланде

«Мы сегодня в обед сняли с карты UP “Приморья”, а уже вечером все банкоматы вокруг нашего отеля на Ко Чанге перестали выдавать наличные», – рассказала одна туристка. «МТС Банк в 7-Eleven – в 17 часов еще проходила оплата, а через пару часов транзакции уже не проводились. Foodmart тоже не принимает карты», – поделилась своим опытом другая.