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4 часа назад

Туристы жалуются на проблемы при использовании некоторых карт UnionPay в Таиланде

TourDom

После новых санкций США в отношении российских банков туристы начали жаловаться на проблемы при использовании некоторых карт UnionPay в Таиланде.

Туристы жалуются на проблемы c использованием некоторых карт в Таиланде
Фото: TourDomTourDom

«Мы сегодня в обед сняли с карты UP “Приморья”, а уже вечером все банкоматы вокруг нашего отеля на Ко Чанге перестали выдавать наличные», – рассказала одна туристка. «МТС Банк в 7-Eleven – в 17 часов еще проходила оплата, а через пару часов транзакции уже не проводились. Foodmart тоже не принимает карты», – поделилась своим опытом другая.

В МТС Банке одному из туристов сообщили, что пока рассчитываться картами китайской платежной системы в Таиланде не получится. Оператор порекомендовала попытаться снять наличные в рамках лимита.

«Днем платил без проблем картой UnionPay банка “Приморье” в супермаркете и Бангкок Госпитале в Самуи. После 20:00 решил снять наличные: попробовал 5 банкоматов разных банков. Везде выдало ошибку “снятие невозможно, свяжитесь со своим банком”. Контрольно попробовал расплатиться в магазине – также не приняли», – рассказал корреспонденту TourDom.ru активный подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» Сергей.

Об отказах в выдаче наличных говорят и владельцы карт UnionPay банков «Санкт-Петербург» и «Зенит». Вероятно, пластик и других подсанкционных кредитных организаций будет работать с перебоями.

Сегодня несколько российских банков, которые вошли в очередной санкционный пакет США, предупредили своих клиентов, что те могут столкнуться с проблемами при использовании карт китайской платежной системы за границей. Туристам рекомендовали снять наличные, чтобы не остаться за границей без денег.

Заграница,АКБ "Приморье",МТС-Банк,
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