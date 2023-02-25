"В Турции цена сейчас как пять лет назад, но в летний отдых"

В результате разрыва отношений между Россией и Западом туристическая отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших областей экономики. Едва окрепшая после пандемии коронавируса, она столкнулась с очередными ограничениями, вплоть до нового закрытия границ. Несмотря на это, отечественным туроператорам удалось выстроить международные связи с рядом дружественных стран, а также значительно усилить внутренний рынок. Туризм активно продолжает развиваться, а одну из ключевых ролей в его укреплении играет Татарстан. В 2022-м турпоток в республику превысил показатели предыдущего года, а сам регион неоднократно занимал лидирующие позиции по ряду показателей этой отрасли. Однако и сами татарстанцы не сбавляют темпов в своих путешествиях. Самые популярные и доступные маршруты от местных туроператоров — в материале "Реального времени".

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"Турция пока дружественная страна, и там любят русских туристов"

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Как рассказал "Реальному времени" владелец компании Companion SP Сергей Пасечник, несмотря на популярный стереотип о том, что самыми востребованными странами среди россиян являются Абхазия и Турция, первая вовсе не пользуется огромным спросом.

Все же, несмотря на открытые границы и постоянный контакт, изменения в турах за границу произошли. В первую очередь это касается стоимости, и, как отметил эксперт, причины ее роста зависят от самих направлений.

— Поездки за рубеж подорожали, прежде всего из-за стоимости перелетов. Во-первых, был длительный простой. Во-вторых, осталась лишь компания "Аэрофлот" ну и еще немного некоторых. Они практически монополисты и диктуют свои цены. Ну и конечно, спрос рождает предложение, поскольку популярные отели зимой востребованы, и турки добавляют цену. Буквально в два раза за последние три года выросла стоимость отелей. Ну и плюс еще колебание турецкой лиры сказывается на спросе. По Европе я бы этого не сказал. По другим экзотическим странам — только цена перелета во всех направлениях, — рассказал Пасечник.

По словам главы Companion SP, наиболее популярными датами, как и прежде, остаются праздничные дни и школьные каникулы. Пасечник выделил несколько зон активного выезда: ноябрьские праздники, Новый год, 8 марта, конец марта, майские праздники, а также все лето.

— В нашей компании наиболее популярны Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Абу-Даби, Турция. Есть направления с прямыми перелетами из Казани, такие как Таиланд. Много мы работаем с нашим французским партнером Club Med. Там, где он открыт, например Мальдивы, Сейшелы, Турция. Там он очень востребован, в том числе туристами из Татарстана, — пояснил он.

Также Пасечник отметил, что на сегодняшний день активно развиваются туры по России. Они стали популярны "за неимением альтернатив — европейских и дальних перелетов", которые, по его словам, всегда связаны "с некоторым напряжением по оформлению виз, билетов и внутренними изменениям". Сегодня особым спросом пользуются такие направления, как Байкал, Алтай, Камчатка, Сахалин, отметил он. Кроме того, эксперт отдельно выделил и категорию безвизовых туров — это Турция, Египет, Гоа, Сейшелы, Мальдивы и Эмираты.

— С уходом Booking.com сложнее стало самостоятельно бронировать что-то. Если у тебя нет зарубежной карточки, определенных преимуществ, паспорта, то все это разумнее делать через оператора. Уже практика показала, что какие-то частные маленькие так называемые компании или какие-то блогеры по тем или иным причинам исчезают. Туроператоры все-таки доказали свою жизнестойкость. Я не говорю о всех, а только о проверенных. Им уже больше 15 или 20 лет. В Татарстане такие компании есть, связанные с переводом и документов, и денег. Это немаловажные вопросы, потому что это не получается дороже. Почему-то есть такое предвзятое мнение, что у туроператора дороже, чем у частного лица. Мы платим налоги, спокойно работаем, и наши клиенты нам доверяют. Чем дороже тур, тем разумнее его делать через проверенного оператора, — рассказал Пасечник.

По его словам, сейчас из Казани доступны прямые перелеты в такие экзотические страны, ка Турция, Эмираты, Гоа, Египет — Шарм-эш-Шейх и Хургада, Таиланд — Бангкок и Паттайя. Остальное все можно через Москву или Стамбул, подчеркнул он.

— Новые направления будут зависеть от общемировой картины. Хотелось бы верить, что откроется Греция или Испания. Но реально мы понимаем, что откроется скорее прямой перелет на Сахалин или Владивосток. Такие вещи тоже очень популярны для наших туристов. Из наиболее популярных тоже отмечу Дагестан, Сочи, Калининград и прямой перелет в Сербию из Казани, — заключил эксперт.

"Вообще, сейчас все существенно подорожало"

Директор ООО "Трэвэл-Эндвок" Юлия Таланова также подтвердила "Реальному времени", что на сегодняшний день татарстанцы, как и все россияне, не "рвутся" в Абхазию. Что же касается Турции, то она подтвердила это направление, как одно из наиболее популярных и перспективных. Однако недавние землетрясения в этой стране все же внесли свои корректировки в туристический бизнес.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привели к масштабным разрушениям в 10 провинциях. За подземными толчками последовали афтершоки, которые также нанесли ущерб и соседним государствам, из которых наибольший урон пришелся на Сирию. Число погибших в этой трагедии превысило 40 тысяч человек.

Как и Пасечник, она также высказалась о подорожании услуг в зависимости от спроса. По ее словам, нынешняя стоимость некоторых зимних туров может достигать той, что была несколько лет назад в летний период.

— Вообще, сейчас все существенно подорожало. В Турции цена сейчас как пять лет назад, но в летний отдых. Это связанно с тем, что сейчас и авиаперелет дороже стал. Сейчас же ничего не летит на прямую, движение идет через Казахстан и так далее. Ну и как правило, когда на рынке меньше предложений, то там, где спрос, и идет повышение. Это маркетинг, — подчеркнула эксперт.

Таланова также подтвердила, что самыми популярными датами по-прежнему остаются дни каникул и отпусков. По ее словам, несмотря на международную обстановку и произошедшие события, важно не забывать, что поездка за границу — это как правило "семейный отдых".

— Сейчас набирают популярность Таиланд, Египет, Мальдивы. Это все то, где тепло и можно покупаться. Из Москвы, конечно, будет больше направлений: Таиланд, Мексика, Доминикана. Наиболее простые сейчас в оформлении документов — это Турция, Египет, Таиланд. Там, где же не требуется ПЦР-тест, — рассказала она.

Кроме того, Таланова отметила, что на сегодняшний день туры от операторов все больше показывают свою надежность и удобность. В первую очередь это широкий функционал, который включает в себя такая поездка, подчеркнула она.

— Преимущество в том, что идет целый турпакет, который включает не только перелет, но и трансфер, и размещение. Это если мы рассматриваем непосредственно. Просто, то сначала вы ищете перелет, потом место, где более-менее сможете жить. Турпакет получается выгоднее. Но стоит не забывать, что люди любят Европу и хотят туда тоже летать, — отметила эксперт.

Что же касается экзотических стран, то тут наибольшим спросом среди татарстанцев пользуются Таиланд и Индия, сказала она. По словам, Талановой, на сегодняшний день они значатся как одни из основных направлений для экзотического отдыха. В то же время 2023 год может открыть и новые маршруты, но пока что сложно предположить, куда они будут направлены, заключила эксперт.

"Наиболее популярны для бронирования новогодние и майские праздники"

В Anex Tour "Реальному времени", напротив, рассказали, что Абхазия все же пользуется спросом. В агентстве отметили, что по данной стране много в том числе и самостоятельных туристов, но конкретно у них в основном бронируют Пицунду, Сухум и Гагры.

— В целом подорожание порядка 15%, это связано с ежегодным увеличением цен и ростом курса валют. Однако сейчас есть акции раннего бронирования, когда понравившийся отель можно купить со скидкой до 70%, в рамках которой у нас представлено большое количество отелей. Стоит отметить, что 200 гостиниц предлагают лучшие по рынку цены на период бронирования до конца февраля, — рассказали в турагентстве.

Как и остальные представители туристического бизнеса, представители Anex Tour отметили, что наиболее популярны для бронирования дни праздников, но если рассматривать весь год, то это в большинстве именно новогодние и майские выходные.

— Наиболее популярны для бронирования, если брать год в целом, новогодние праздники, майские, в этом году довольно большие выходные, приуроченные к 23 Февраля, поэтому многие отправляются в путешествие в эти даты, и конечно, традиционно летние месяцы, особенно середина и конец лета, — сообщили специалисты.

Anex Tour подтвердил, что самым популярным направлением у казанцев на сегодняшний день, как и у большинства россиян, по-прежнему остается Турция. Следом за ней идут ОАЭ и Таиланд, Шри-Ланка и Индия. Однако важно подчеркнуть, что речь идет о зимнем периоде.

— Последняя стал лидером продаж, так как страны ЮВА очень ждали в этом сезоне. Набирают популярность и такие направления, как Стамбул (Турция), которые теперь есть на гарантированном блоке мест пока только из Москвы, Катар, Оман, Бахрейн, а также стали набирать популярность экскурсионные туры в соседние дружественные страны, например Узбекистан, — отметили в турагентстве.

Специалисты также заявили, что относительно простыми в оформлении документов на сегодняшний день являются все безвизовые направления, которые представлены в ассортименте групповых туров.