Блины, старинные забавы и ряженые: в Ереване отмечают Масленицу

В армянской столице вовсю отмечают славянскую Масленицу. Проводить зиму пришли сотни местных жителей и многочисленные туристы. Праздник, рассчитанный на три дня, устроил культурно-деловой центр «Дом Москвы», передает корреспондент «МИР 24» Лиана Азоян.

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Веселье в самом разгаре: песни, пляски, конкурсы, розыгрыши и самое главное – русские блины – символ радушия, гостеприимства и солнца.

«У нас сегодня угощение – блины, а рецепт везде одинаковый, главное, чтобы они были тонкие и кружевные», – рассказала сотрудник компании по организации праздников Асмик Хачатрян.

С вареньем, медом или сгущенкой – сегодня напекли свыше двух тысяч блинов. К угощению главный горячительный напиток – чай из самовара. Все в соответствии с древними традициями.

«Это очень здорово на самом деле, что здесь есть прямо такая русская традиция. Тут и по-русски написано даже, и я чувствую себя как дома», – рассказала туристка из Россия Полина Новикова.

«Я когда увидела, как это все здесь организовано – и герои советских мультиков, и песни давно знакомые, я просто обалдела. Это очень здорово», – поделилась туристка из Молдовы Даша Кузьмичева.

С ними можно и в хоровод, и «селфи» сделать. Ряженые и скоморохи – непременный атрибут всех масленичных гуляний, как в армянских традициях, так и славянских.

«Армянская масленица уже прошла. В этом году так получилось, что разница – неделя. Для нас очень важно показать взаимодействие двух культур, взаимодействие двух народов. Да, сам повод – масленица, но само мероприятие культурного плана именно. Делается все, чтобы познать культуру друг друга. Сегодня в наших мероприятиях полностью есть и русская, и армянская культура», – рассказал генеральный директор «Дома Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.