Отдых в Таиланде популярен несмотря на дороговизну

В декабре 2022 года самый бюджетный вариант комнаты в кондоминиуме обходился туристам в 600 долларов.

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Путешествия в Таиланд по-прежнему популярны среди российских туристов, даже несмотря на повышение цен на отдых. Стоимость проживания на популярных тайских курортах выросла в несколько раз, передает “Лента”.

Так, в декабре прошлого года самый бюджетный вариант комнаты в кондоминиуме обходился туристам в 600 долларов. Такие квартиры являются самым востребованным предложением, так как обычно имеют небольшую площадь от 20 квадратных метров.

А вот найти в аренду большую квартиру, например, в Паттайе может быть достаточно сложно, так как такие апартаменты чаще всего находятся в старых зданиях, которые недоступны путешественникам для краткосрочной аренды.