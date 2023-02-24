Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Отдых в Таиланде подорожал, но не теряет своей популярности среди российских туристов

runews24.ru

В декабре 2022 года самый бюджетный вариант комнаты в кондоминиуме обходился туристам в 600 долларов.

Отдых в Таиланде популярен несмотря на дороговизну
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Путешествия в Таиланд по-прежнему популярны среди российских туристов, даже несмотря на повышение цен на отдых. Стоимость проживания на популярных тайских курортах выросла в несколько раз, передает “Лента”.

Так, в декабре прошлого года самый бюджетный вариант комнаты в кондоминиуме обходился туристам в 600 долларов. Такие квартиры являются самым востребованным предложением, так как обычно имеют небольшую площадь от 20 квадратных метров.

А вот найти в аренду большую квартиру, например, в Паттайе может быть достаточно сложно, так как такие апартаменты чаще всего находятся в старых зданиях, которые недоступны путешественникам для краткосрочной аренды.

Как правило, договор аренды больших квартир в Таиланде заключается минимум на шесть месяцев или даже год, а также требуют внесения двух страховых взносов. Стоит отметить, что стоимость квартир зависит от их расположения относительно моря. Помимо этого, цена аренды также зависит от стоимости электроэнергии.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий