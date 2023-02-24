Отдых в Таиланде популярен несмотря на дороговизну

В декабре 2022 года самый бюджетный вариант комнаты в кондоминиуме обходился туристам в 600 долларов.
Путешествия в Таиланд по-прежнему популярны среди российских туристов, даже несмотря на повышение цен на отдых. Стоимость проживания на популярных тайских курортах выросла в несколько раз, передает “Лента”.
Так, в декабре прошлого года самый бюджетный вариант комнаты в кондоминиуме обходился туристам в 600 долларов. Такие квартиры являются самым востребованным предложением, так как обычно имеют небольшую площадь от 20 квадратных метров.
А вот найти в аренду большую квартиру, например, в Паттайе может быть достаточно сложно, так как такие апартаменты чаще всего находятся в старых зданиях, которые недоступны путешественникам для краткосрочной аренды.
Как правило, договор аренды больших квартир в Таиланде заключается минимум на шесть месяцев или даже год, а также требуют внесения двух страховых взносов. Стоит отметить, что стоимость квартир зависит от их расположения относительно моря. Помимо этого, цена аренды также зависит от стоимости электроэнергии.