Блюда японской кухни, которые обязательно нужно попробовать

Японская кухня известна во всем мире, но, пожалуй, самое главное, что есть великое множество блюд помимо суши и сашими, которые непременно стоит попробовать.

Только вот с чего начать?

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Бута но сёгаяки — свинина с имбирем

Это одно из самых распространенных и вкусных блюд японской кухни, которое можно найти во многих ресторанах и сетях быстрого питания.

Яки — это японское слово, обозначающее «приготовленный на гриле». Повара готовят блюдо, обжаривая тонкие ломтики свинины на гриле и заправляя их нежным соусом из сладкого вина мирина, соевого соуса, саке и молотой гранолы, смешанной с нарезанным луком и имбирем.

Чампон

На первый взгляд это блюдо очень похоже на рамен, но оно совсем другое. Если уж попробовать что-то традиционное, то точно его.

Чампон родом из Нагасаки, где он впервые появился в китайском ресторане в эпоху Мэйдзи. Что отличает его от рамена? В чампоне лапша готовится специально для этого блюда и отваривается в супе, а не добавляется позже.

Ингредиенты, традиционно используемые в чампоне, варьируются в зависимости от сезона. Как правило, берут свинину, морепродукты, овощи или их комбинацию. Все вместе обжаривается на сале, после чего добавляется бульон из курицы и свиных ребрышек.

Эдамамэ

Это не совсем блюдо, тем не менее, эдамамэ — незрелые соевые бобы — широко популярны в Японии. Обычно их подают и едят в стручках. Они бывают горячими или холодными, иногда их готовят на гриле. Затем посыпают солью, и получается потрясающая закуска.

Фугу

Ищете удивительных кулинарных впечатлений? Рыба-фугу — это то вкуснейшее блюдо, которое стоит попробовать. Однако при неправильном обращении оно может оказаться смертельным из-за наличия токсина.

Фугу обычно подают в виде сашими или в японских горячих горшочках набе. Из-за своих особенностей приготовление фугу строго контролируется японским правительством. Повару, чтобы приготовить эту рыбу, нужно пройти не менее трех лет тщательной подготовки перед тем, как получить лицензию.

Гёдза

Гедза — пельмешки в форме полумесяца. Это еще одно блюдо, которое подают почти в каждом японском ресторане. Оно, на самом деле, китайского происхождения, но японские разновидности сильно отличаются от оригинала.

В Японии гедза выпускаются в нескольких вариациях. Одни из самых популярных — «яки-гедза». Эти пельмешки готовятся с начинкой из свиного фарша, капусты, чеснока, лука и имбиря. Их слегка обжаривают, пока они не станут хрустящими и не приобретут приятный темно-золотистый цвет. Затем можно обмакнуть их в соус, приготовленный из рисового уксуса, соевого соуса и пряного масла.

Гюдон

Это аппетитное блюдо из говядины с рисом подается в одном блюде. Гюдон готовится быстро, поэтому его так любят японские сети быстрого питания.

Представьте себе миску риса, приготовленного на пару, с тонко нарезанной говядиной и нежным луком, тушеными в бульоне даси. Блюдо приправляют мирином и соевым соусом. Иногда его посыпают крошкой из варенных яиц.

Гюкацу — говяжья котлета

Это вариант другого популярного блюда — тонкацу на основе свинины. Гюкацу состоит из обжаренной во фритюре говядины в панировке, которую обычно подают с капустой, ячменным рисом, мисо-супом, картофельным салатом и солеными огурцами.

Гютан

Гютан означает «коровий язык» в самом прямом смысле этого слова. Говяжий язык, приготовленный на гриле, подается с солью или различными соусами и зеленым луком. Мясо получается тонким, нежным и вкусным.

Карааге

Карааге — это японское блюдо из жареной курицы, и оно очень распространено на всей территории Японии. Кусочки курицы, иногда свинины, слегка обваливают в пшеничной муке или картофельном крахмале и обжаривают во фритюре. Иногда ингредиенты предварительно маринуют. Это блюдо обычно подается с ломтиком лимона.

Кацудон

Кацудон — еще одно популярное японское блюдо, похожее на гюдон, но приготовленное из свинины. Это идеальное блюдо для тех, кто находится в дороге, его можно отведать буквально во всех японских сетях быстрого питания и специализированных ресторанах.

Кацудон подается в миске с рисом, а обжаренную во фритюре свиную котлету посыпают смесью из яйца, овощей и приправ.

Кусикацу

Это блюдо еще назыывают кушиаге. Это хрустящее, обжаренное во фритюре мясо, рыба или овощи на шпажках. «Куши» относится к используемым шампурам, а «кацу» — это процесс обжаривания мясных котлет во фритюре.