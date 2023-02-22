Туристический сбор в Таиланде не будет одинаковым для всех

Власти Таиланда объяснили, как и в каком размере они собираются взимать сбор с иностранных туристов, приезжающих в страну после 1 июня 2023 года. Об этом сообщило издание Thaiger, сославшись на главу Министерства спорта и туризма Таиланда – Пхипхата Ратчакитпракарна.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Министр объяснил: все будет зависеть от того, каким способом тот или иной иностранный турист прибыл в королевство. Если он пересек воздушную границу Таиланда, то сбор с него составит 300 бат (642 руб.), которые уже заранее включены в стоимость авиабилета. Это означает, среди прочего, что в тайских аэропортах не будет очередей к кассам, где берут сбор.

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Кроме того, авиакомпании будут взимать с каждого туриста 5% от этой суммы (15 бат, или 32 руб.), чтобы покрыть свои операционные расходы.

А вот в том случае, если турист прибыл в Таиланд, пройдя сухопутную либо морскую границу этой страны, то размер сбора уменьшается вдвое и составит всего 150 бат, или 321 руб. с человека. Оплату можно будет, как сообщил Пхипхат Ратчакитпракарн, произвести несколькими способами: через веб-сайт, мобильное приложение или киоск. Однако последний способ может быть реализован позже – министерство все еще решает, где поставить машины для организации этого процесса.

При этом от туристического сбора, как сообщает издание, будут освобождены обладатели паспортов Таиланда, дипломатических паспортов, разрешений на работу, выданных Министерством труда королевства, а также транзитные пассажиры и дети в возрасте до 2 лет.

Полученные в результате введения сбора средства власти королевства предварительно оценивают в 3,9 млрд бат. 650 млн бат из них пойдут на страхование приезжающих в страну туристов, а остальные 3,25 млрд – на развитие туризма в королевстве.

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