Археологический комплекс Млеха открывает глэмпинг в пустыне

Археологический комплекс Млеха запускает новую туристическую программу и предлагает гостям остановиться в глэмпинге у основания горы Аль Файя (Al Faya). Уютные палатки-юрты внутри напоминают номера пятизвездочных отелей, разместиться в них можно вдвоём (категория Standard — стоимость 1295 дирхам) или вчетвером с детьми (категории Family и Deluxe Family — стоимость от 1550 дирхам).

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Тур начинается в 5 часов вечера с трансфера на легендарном вездеходе Mercedes UniMog от Археологического центра Млеха до территории глэмпинга, где гости могут отдохнуть в лаунж-зоне с прохладительными и горячими напитками.

На ужин предлагается выбрать блюда из специального меню и насладиться трапезой под звёздным небом пустыни или у себя в палатке. Также есть опция привезти с собой еду или оборудование для барбекю.

При подходящих погодных условиях для гостей глэмпинга организуются 20-минутные бесплатные сессии наблюдения за звёздами в телескоп в компании профессиональных астрономов.