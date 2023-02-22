Археологический комплекс Млеха открывает глэмпинг в пустыне

Археологический комплекс Млеха запускает новую туристическую программу и предлагает гостям остановиться в глэмпинге у основания горы Аль Файя (Al Faya). Уютные палатки-юрты внутри напоминают номера пятизвездочных отелей, разместиться в них можно вдвоём (категория Standard — стоимость 1295 дирхам) или вчетвером с детьми (категории Family и Deluxe Family — стоимость от 1550 дирхам).
Тур начинается в 5 часов вечера с трансфера на легендарном вездеходе Mercedes UniMog от Археологического центра Млеха до территории глэмпинга, где гости могут отдохнуть в лаунж-зоне с прохладительными и горячими напитками.
На ужин предлагается выбрать блюда из специального меню и насладиться трапезой под звёздным небом пустыни или у себя в палатке. Также есть опция привезти с собой еду или оборудование для барбекю.
При подходящих погодных условиях для гостей глэмпинга организуются 20-минутные бесплатные сессии наблюдения за звёздами в телескоп в компании профессиональных астрономов.
На рассвете следующего дня у гостей есть возможность прокатиться по песчаным дюнам на внедорожнике и понаблюдать за восходом солнца. По возвращении в глэмпинг их ждёт завтрак в формате пикника, а в 9 утра — обратный трансфер в Археологический центр. Посещение музея также входит в стоимость программы.