5 лучших летних направлений для роскошного отдыха

Специалисты по аренде вилл и другой элитной недвижимости по всему миру из компании Rental Escapes определили самые популярные туристические направления класса «люкс» на лето 2023 года.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Теркс и Кайкос

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Эти 40 коралловых островов в Карибском море буквально созданы для идеального тропического отдыха. Они известны своими пляжами с белым песком, дайвингом, сноркелингом, наблюдением за китами, теплой комфортной погодой круглый год и широкими возможностями для занятий водными видами спорта. Путешественников ждет расслабляющий послеобеденный отдых на солнце или занятия верховой ездой, парасейлингом и дайвингом.

Где остановиться? Расположенная на большом полуострове, который изнутри выглядит как собственный остров, вилла Emara располагает семнадцатью великолепными спальнями, расположенными вдали от частного пляжа. Благодаря сочетанию уединения и индивидуального обслуживания гости могут круглосуточно наслаждаться роскошью и чувствовать себя как дома вдали.

Многодетным семьям подойдет карибское поместье Hawksbill с большими бассейнами, гидромассажной ванной, местом для барбекю и причалом для лодок. Любители водных видов спорта могут воспользоваться досками для гребли, каяками и снаряжением для подводного плавания.

Доминиканская Республика

Яркая культура, богатая история, потрясающие пейзажи, всемирно известные пляжи и множество роскошных вилл — это Доминикана — одно из самых популярных мест отдыха на Карибах. Динамично развивающаяся страна готова предложить туристам целый арсенал недавно построенных вилл с современными удобствами, приспособленными для жизни на свежем воздухе. Для гостей здесь большие террасы, пейзажные бассейны и открытыми хижинами палапами, из которых открывается живописный вид на океан.

Где остановиться? Путешественникам, желающим разнообразить свой отпуск в Доминиканской Республике, рекомендуем забронировать одну из многочисленных вилл. Отель Juanillo 2 Las Hamacas предоставляет гостям роскошную виллу на берегу моря с шестью спальнями. Туристам открыт доступ ко всем удобствам курорта, таким как поле для гольфа, спа-салон, рестораны, бары и теннисный центр. Совершенно новая вилла Lorenne приглашает любителей пляжного отдыха. Отсюда можно легко добраться на гольф-каре до двух частных пляжных клубов, открытого бассейна и гидромассажной ванны, а также поиграть в волейбол и футбол рядом с баром на открытом воздухе.

Барбадос

Расположенный на восточной оконечности Карибского моря и известный своими бирюзовыми водами, белоснежными песчаными пляжами, многоцветьем подводного мира и исключительными ресторанами, Барбадос гарантирует путешественникам неповторимые впечатления.

Где остановиться? Одна из самых престижных вилл, сдаваемых в аренду на Барбадосе — Greensleeves — предлагает десять изысканных спален, безупречный сервис и панорамный вид на море с территории площадью 1,6 гектара. Отель Kiko расположен в Пейнс-Бей. К услугам гостей красивый большой бассейн с шезлонгами под зонтиками, удобные жилые зоны и просторная крытая веранда. Здесь же оборудована игровая комната, полностью оборудованный тренажерный зал и студия йоги, спа-салон и сауна.

Италия

Италия наполнена богатой историей и культурой, легендарной атмосферой, прекрасными пейзажами и, конечно, вкусной едой. Каждая вилла здесь имеет свой особый шарм, красоту и увлекательную историю. Расположены они, как правило, в сельской местности или на берегу моря, а многие претендуют на то, чтобы встать в один ряд с памятниками архитектуры.

Где остановиться? Вилла Giulia, расположенная всего в 15 минутах ходьбы от площади Пьяцца де Мулини в Позитано, уникальна тем, что из нее открывается захватывающий вид на Позитано и его залив, а также стильным дизайном с современным элегантным декором в белой и нейтральной цветовой палитре, отражающей современные тенденции дизайна интерьера. Элегантная трехэтажная вилла Lika, расположенная на берегу моря, имеет залитую солнцем террасу с интерьерами в летнем стиле и арочными окнами. Цветовая гамма, вдохновленная песком и морем, создает идеальное состояние для спокойного отдыха. Вилла находится в нескольких минутах езды от таких популярных мест, как Позитано, Амальфи и Помпеи.

Сен-Барт (Сен-Бартелеми)

Вулканический остров Сен-Барт, или Сен-Бартелеми — одно из самых красивых мест для роскошного отдыха в мире. Он известнен своими потрясающими пляжами, невероятной кухней и множеством роскошных вилл, сдаваемых в аренду. Они точно понравятся всем любителям отдыха: и романтикам, и семьям, и любителям развлечься.