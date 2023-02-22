«Русские были самыми щедрыми»: Карловы Вары на грани выживания

Чешский курорт Карловы Вары на протяжении нескольких десятилетий ценился не только простыми туристы, но даже русскими царями и советской элитой. Однако запрет россиянам на въезд в Чехию больно отрикошетил по местному бизнесу.

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После того как из отелей Карловых Вар исчезли путешественники из России, на курорте забили тревогу. Власти города пытаются успокоить предпринимателей, обещая компенсировать ущерб с помощью туристов из других европейских стран. Но особого оптимизма местным жителям это не внушает: тратить деньги на отдых с таким же размахом, проводя на курорте недели, а то и месяцы, туристы из Европы явно не готовы.

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Сможет ли выжить излюбленный курорт россиян без самих россиян — разбиралась «Лента.ру».

Самый российский город Чехии

До недавнего времени Карловы Вары считался самым российским городом в Чехии. Однако с 2014 года число отечественных туристов, посещавших курорт, постепенно снижалось, а после 24 февраля 2022 года россияне и вовсе перестали сюда приезжать — чешские власти закрыли въезд в страну и прекратили выдачу виз.

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«Спа-индустрия в стране находится по угрозой смерти», «Раньше Карловы Вары кормили русские, но их уже нет, а чехи их заменить не смогут» — такие тревожные заголовки появились в чешских СМИ. Действительно, оставшись без туристов из России, курортная зона Карловых Вар, известная своими термальными источниками, оказалась под угрозой закрытия.

«Если мы не найдем новых клиентов, спа-индустрия как таковая умрет. Были отели, которые на 100 процентов зависели от клиентов, приезжающих на лечение», — заявила мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова, которая до того, как прийти в большую политику, руководила гранд-отелем Pupp.

Перестают работать даже магазины, продававшие богатым российским туристам предметы роскоши. Раньше на большинстве из них были надписи на кириллице, сейчас те, что еще работают, на латинице сообщают о более чем 50-процентных скидках. Как объясняют местные продавцы, сейчас здесь нет людей, которые покупали бы дорогие товары.

«Россиян, если честно, не хватает. Они нас всех кормили. Сейчас здесь много местных туристов, но они тратят не так много, покупают в основном выпивку. Арендная плата взлетела, а я не знаю, что и делать», — жалуется владелец одной из сувенирных лавок.

Закрываются гостиницы и санатории. Например, один из любимых отелей состоятельных россиян — «Феликс Завойский», его здание в стиле модерн считалось одним из самых красивых в городе. Та же участь постигла и пятизвездочный спа-отель Quisisana Palace, принадлежавший семье бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Чтобы справиться с ситуацией, местные санатории, предлагавшие комплексное лечение, вынуждены либо закрываться, либо преобразовываться в оздоровительные центры, надеясь привлечь туристов из западных стран.

Туристы есть, но не те

Однако с тем, что курорт перестанет существовать, согласны далеко не все. Некоторым кажется, что путешественники из Евросоюза и местные курортники постепенно займут место россиян. «В ресторанах нет свободных мест, повсюду туристы из Германии, Австрии и азиатских стран. Так что в городе все прекрасно», — делится косметолог Анна. С ней согласна владелица одного из салонов красоты в городе Ирина Григ. «В Карловых Варах все хорошо, много путешественников из европейских государств, отели заполнены под завязку», — уточняет жительница Карловых Вар.

Как отмечает газета Aktuálně, вначале действительно может показаться, что с уходом россиян особо ничего не изменилось. «На набережной реки Теплы полно народа. Большие и маленькие группы туристов плетутся за гидом по городу, кто-то осматривает достопримечательности в одиночку. Рестораны едва успевают вмещать всех желающих, а на парковке перед знаменитым гранд-отелем Pupp не найти свободного места», — пишет газета.

Однако впечатление о толпах туристов на улицах Карловых Вар обманчиво.

«В полуденном солнце блестят золотые купола храма Святых Петра и Павла в Карловых Варах. Крупнейшую православную церковь, построенную русской общиной в конце XIX века, активно фотографируют немецкие туристы. Но они пробудут недолго, а когда уедут, площадь перед храмом опустеет. И вновь будет пусто и тихо», — описывает Aktuálně царящую в Карловых Варах атмосферу.

По словам управляющего муниципальным информационным центром Йозефа Длохоша, чехи, немцы, итальянцы, испанцы и французы стали гораздо больше посещать Карловы Вары. Но они приезжают только на выходные. Длительные путевки в местные санатории и на лечебные курорты раскупали только россияне.

Теперь без них в городе становится все меньше санаториев, которые предлагают комплексное курортное лечение. Именно благодаря этой особенности Карловы Вары попали в список ЮНЕСКО как один из самых знаменитых курортных городов Европы.

Одни лечебницы пришлось закрыть, другие — преобразовать в оздоровительные центры, которые любят туристы из западных стран. «Не хочу сказать, что это дорога в ад, но велнес может быть везде, где есть хороший курорт с бассейном. У нас же уникальная термоминеральная родниковая вода, в которой можно купаться, которую можно пить. Ее целебный эффект был доказан свыше 700 лет назад», — рассказывает Длохош.

Прорубил окно в Карловы Вары

О целебной силе термальных вод в Карловых Варах узнали еще в Средние века. С тех пор на курорт с горячими минеральными источниками потянулись туристы, мечтающие вылечить заболевания желудка и кишечника, желчных путей, печени, опорно-двигательной системы, страдающих сахарных диабетом и ожирением. Всего в Карловых Варах свыше 130 целебных источников, однако для лечения используют всего 12, температура в них колеблется от 30 до 72 градусов.

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На воды приезжали композиторы и музыканты Иоганн Себастьян Бах, Никколо Паганини, Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен, немецкий философ Карл Маркс и многие другие, признавая, что на организм благотворно влияли уникальная природа, чистый воздух и целебные источники.

Однако активнее всего на чешский курорт ездили россияне. Будущий император Петр I посещал курорт дважды — в 1711 и 1712 годах. Его лечение состояло из двух этапов: первые десять дней он должен был пить по 15-18 кружек минеральной воды в день (от четырех с половиной до девяти литров в день), потом — принимать горячие ванны. Лечение очень помогло царю, однако он признавался, что сильно скучал там. «Мы вчерашнего дня зачали пить воду в сей яме, а как отделаюсь, писать буду. О прочих вестях не спрашивай из этой глуши», — писал он жене.

Царь-реформатор, любивший ремесла, решил помочь в строительстве одного особняка, который, правда, не сохранился. Долгое время на доме висела табличка «С каменщиками Петр Великий работал каменщиком». Впоследствии мемориальную доску с профилем царя прикрепили на один из отелей, построенных на месте усадьбы. Помимо этого, Петр стал инициатором возведения в курортном городке православного храма.

После того как целебную силу западноевропейских источников испытал на себе российский правитель, в Карловы Вары потянулись и другие представители семьи Романовых, а также известные писатели, мыслители и другие представители российского дворянства: поэты Петр Вяземский, Николай Огарев, писатели Иван Тургенев и Николай Гоголь, публицист Петр Чаадаев, историк Сергей Соловьев, адмирал Павел Нахимов. Они признавались, что не только поправляли здоровье на курорте, Карловы Вары были для них источником вдохновения и местом силы.

В советское время лечебницы популярного курорта Чехословакии также не оставались в запустении. Курорт стал излюбленным местом отдыха партийной верхушки, генералов и маршалов.

С тремя пересадками двое суток

После распада СССР отдыхать в Карловых Варах особенно полюбили состоятельные россияне. Но и туристы с ограниченным бюджетом могли позволить себе путевку на курорт. «Отдых в Карловых Варах был доступен. Даже пятизвездочные отели стоили адекватно. Российским туристам нравились нормальные цены и целительные свойства курорта. К тому же весной, летом и осенью там очень комфортно. Путешественники отдыхали, решали проблемы со здоровьем и получали эстетическое удовольствие», — пояснили в туристическом агентстве «Лети-в-лето».

До февраля 2022 года из Москвы в Карловы Вары летали прямые рейсы. Можно было отправиться сначала в Прагу, а потом на такси, автобусе, или заказав трансфер, добраться до курорта. Городок находится в 135 километрах от чешской столицы.

Сейчас при наличии шенгенской визы россияне все же могут попасть на курорт. Только добираться будет непросто.

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Самый удобный вариант — долететь до Праги с одной пересадкой в Стамбуле: билет в обе стороны на одного человека стоит от 200 тысяч рублей. Можно сэкономить на билетах и лететь за 59 тысяч, но придется сделать три пересадки, сменить аэропорт и добираться в общей сложности двое суток

Под угрозой

И все же большинство местных предпринимателей считают, что отсутствие россиян — большая проблема для Карловых Вар.

«Эти туристы были самыми щедрыми, сговорчивыми и толерантными. В городе многое было заточено именно под них, в отелях, ресторанах, кафе, магазинах специально держали персонал, который говорит по-русски. Многие россияне приезжали на пару недель и селились в санаториях, однако богатые путешественники снимали апартаменты на пару месяцев или даже лет и отправляли сюда бабушек с детьми», — рассказал житель Карловых Вар, гид по имени Александр.

Маркетолог Лиза Джаннотти, работающая с магазинами элитной одежды и агентством недвижимости, тоже призналась, что ее клиентам приходится несладко без россиян.

«Бизнесмены пытаются найти новые способы привлечь клиентов, но без путешественников из России стало тяжело. Местная пресса об этом пишет, и мы сами видим, что Карловы Вары как лечебный курорт оказался под угрозой, потому что основную прибыль город получал от россиян», — рассказала она.

По словам жительницы Карловых Вар, раньше в городе с марта по октябрь было много туристов, в центре было не протолкнуться, постоянно проходили кинофестивали, а также всевозможные музыкальные фестивали классической музыки.

«Не поддерживаем Россию, но без россиян не выживем»

В последние несколько месяцев чешское правительство ломает голову над тем, как исправить положение. Одна из первых принятых ими мер вызвала возмущение как на самом курорте, так и за его пределами. Власти запустили рекламу на русском языке со слоганом «Город, который вас понимает», надеясь привлечь россиян, живущих в Германии и других европейских странах. Оппозиция обрушилась с критикой, посчитав это неуместным во время украинского конфликта.

Руководство Карловых Вар согласилось, что с лозунгом оно погорячилось, однако от мечты вернуть российских туристов на чешский курорт отказываться не намерено.

«Мы не поддерживаем Россию. Но лечебная индустрия не сможет сейчас выжить без россиян», — пояснил глава муниципального информационного центра Йозеф Длогош.

Теперь мэр города надеется сделать ставку на местных туристов и запустить кампанию «Я пью источники». По задумке градоначальницы, врачи будут бесплатно назначать чехам тот вид целебной воды, который поможет им поправить здоровье, и они станут приезжать в Карловы Вары. При этом Пфеффер-Ферклова признает, что этих мер, скорее всего, будет явно недостаточно, и в будущем придется менять концепцию оздоровительного курорта, чтобы сделать его более привлекательным и современным для туристов в XXI веке.