Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
51 минуту назад

Российская телеведущая побывала в Бразилии и назвала негативную черту ее жителей

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая Елена Летучая, побывавшая в Бразилии, назвала негативную черту местных жителей. В своем Telegram-канале она заявила, что люди в этой южноамериканской стране зачастую не отличаются ответственностью.

Летучая побывала в Бразилии и назвала негативную черту ее жителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Бразильцы — народ необязательный, но очень радушный. Эти два фактора поставили наши съемки под серьезный удар», — написала Летучая, рассказывая об одной из предыдущих поездок в страну. По ее словам, тогда представители съемочной группы договорились с бразильцами, которые должны были работать, о дате и продолжительности съемок. Однако впоследствии местные жители, с которыми были оговорены все эти моменты, «бесследно исчезли».

Ведущая отметила, что команде пришлось менять в процессе съемок большую часть утвержденных локаций.

«Тогда нам объяснили, что дело не в нас. Просто бразильцы не могут сказать "нет". А их "да" — это ненастоящее "да". Это скорее "ну может быть"», — добавила она.

Заграница,Елена Летучая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий