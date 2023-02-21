Летучая побывала в Бразилии и назвала негативную черту ее жителей

«Бразильцы — народ необязательный, но очень радушный. Эти два фактора поставили наши съемки под серьезный удар», — написала Летучая, рассказывая об одной из предыдущих поездок в страну. По ее словам, тогда представители съемочной группы договорились с бразильцами, которые должны были работать, о дате и продолжительности съемок. Однако впоследствии местные жители, с которыми были оговорены все эти моменты, «бесследно исчезли».