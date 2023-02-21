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2 часа назад

Власти Турции успокоили россиян после нового землетрясения и позвали к себе на курорты

Секрет Фирмыиещё 1

В Турции произошло новое землетрясение, хотя страна ещё не успела отойти от первых ударов стихии, которые случились 6 февраля. Что же в этой ситуации делать россиянам, которые захотели на праздники улететь в столь любимую ими ближневосточную страну? Представитель министерства культуры и туризма республики заявил, что туристам нечего бояться, так как толчки были на юго-востоке Турции вдалеке от курортов.

Власти Турции успокоили россиян после землетрясения и позвали на курорты
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

«Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне», — заявил турецкий чиновник.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что россияне также активно скупают летние туры в Турцию, несмотря на землетрясения. Ломидзе тоже отметила, что толчки были в тех регионах, куда путешественники из России практически не ездят. По её словам, отказы от туров были единичными.

При этом власти провинции Анталья (любимое место россиян) и некоторых других призвали держаться подальше от береговой линии из-за риска цунами. Однако вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пока такой угрозы нет.

Вечером 20 февраля в Турции произошли новые землетрясения. Управление по чрезвычайным ситуациям зафиксировало первое магнитудой 6,4 в районе Дефне провинции Хатай, а второе магнитудой 5,8 — в районе Самандаг в той же провинции. По предварительным данным, погибло 6 человек, ещё не менее 294 человек получили травмы, 18 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Заграница,Фуат Октай,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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