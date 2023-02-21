Власти Турции успокоили россиян после землетрясения и позвали на курорты

В Турции произошло новое землетрясение, хотя страна ещё не успела отойти от первых ударов стихии, которые случились 6 февраля. Что же в этой ситуации делать россиянам, которые захотели на праздники улететь в столь любимую ими ближневосточную страну? Представитель министерства культуры и туризма республики заявил, что туристам нечего бояться, так как толчки были на юго-востоке Турции вдалеке от курортов.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

«Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне», — заявил турецкий чиновник.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что россияне также активно скупают летние туры в Турцию, несмотря на землетрясения. Ломидзе тоже отметила, что толчки были в тех регионах, куда путешественники из России практически не ездят. По её словам, отказы от туров были единичными.

При этом власти провинции Анталья (любимое место россиян) и некоторых других призвали держаться подальше от береговой линии из-за риска цунами. Однако вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пока такой угрозы нет.