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3 часа назад

Уганда приглашает туристов из России на отдых

runews24.ru

Ежегодно Уганду посещают более миллиона туристов, даже несмотря на то, что в стране нет моря. Большинство путешественников отправляются туда, чтобы посетить удивительные национальные парки, в которых представлено большое разнообразие животного мира, передает “АиФ”.

Уганда приглашает туристов из России на отдых
Фото: Runews24Runews24

По словам председателя совета по туризму Уганды Дауди Мигереко, в этой стране обитают самые фантастические обезьяны, которых очень привлекают местные джунгли. Председатель заявил, что в стране готовы на все, чтобы привлечь российских туристов.

Стоит отметить, что во время поездки в Уганду путешественники смогут посетить кофейные и чайные плантации, а также принять участие в сафари. Кроме того, на озере туристы смогут встретить гиппопотама и увидеть аистов марабу, которые обитают даже в городе.

Несмотря на то, что моря в стране нет, есть река Нил, по которой туристам нравится кататься на лодках. Стоит отметить, что размещение в местных отелях обойдется путешественникам не более чем в $50 за сутки.

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