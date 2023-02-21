Новая канатная дорога открылась в Армении

В Армении открылась новая, уже третья по счету, канатная дорога. Она предназначена для горнолыжного спорта и считается самой скоростной в стране, сообщает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

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Протяженность канатной дороги около двух тысяч метров. Кабина движется со скоростью пять метров в секунду. Комфортно доехать до вершины горы позволяет пластиковая дверь, которая защищает лицо от сильного ветра или снега. Закрывается она автоматически.

Новая канатная дорога – самая скоростная в Армении. За час она может обслужить до двух с половиной тысяч пассажиров.

«Она станет большим якорем для туристов. Мы надеемся, что весь регион поднимется на этом. Много туристов ожидаем из ближнего зарубежья, в том числе из России, из дружественных стран и СНГ», – сказал предприниматель Тигран Арутюнян.

Канатная дорога доставляет посетителей базы в Апаране до двух трасс. Сюда приезжают кататься на горных лыжах и сноуборде целыми семьями. Снега достаточно, сезон длится четыре месяца. Если осадков мало, работники базы используют снежные пушки.

«Одним словом можно описать: великолепно. Мы с семьей были во многих горнолыжных странах: во Франции, Италии, Швейцарии и так далее. Могу сказать, что здесь, в Армении, больше плюсов. Например, благоприятная погода. Прямо сейчас нет солнца, но морозный ветер тоже отсутствует, несмотря на то, что мы находимся на высоте 2 400 метров», – сказал посетитель горнолыжной базы Бабкен Ханзадян.

В следующем году горнолыжный комплекс планируют превратить в курорт. Здесь построят гостиницы, кафе, рестораны и еще одну канатную дорогу, гондольную. По ней можно будет добраться до вершины горы.