Российские авиакомпании заявили о проблемах с полетами в Китай

До пандемии коронавируса Китай входил в топ-10 стран по объёмам международных перевозок для российских авиакомпаний. Почти три года, с февраля 2020 года по февраль 2023 года, авиасообщение между Россией и Китаем было резко сокращено, в первую очередь из-за ограничений, введённых китайской стороной. Сейчас из российских авиакомпаний лишь «Аэрофлот» летает из Москвы в Китай. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полёты «ИрАэро» и «Аврора».