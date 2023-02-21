Российские авиакомпании заявили о проблемах с полетами в Китай

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 22 перевозчика, пожаловалась в Минтранс. Президент организации Владимир Тасун направил письмо главе ведомства Виталию Савельеву.
До пандемии коронавируса Китай входил в топ-10 стран по объёмам международных перевозок для российских авиакомпаний. Почти три года, с февраля 2020 года по февраль 2023 года, авиасообщение между Россией и Китаем было резко сокращено, в первую очередь из-за ограничений, введённых китайской стороной. Сейчас из российских авиакомпаний лишь «Аэрофлот» летает из Москвы в Китай. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полёты «ИрАэро» и «Аврора».
Теперь Китай начал снимать ограничения. Однако авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолётов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170). С мая 2022 года Китай не пускает в своё воздушное пространство самолёты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация — в России и другой стране, пишет РБК.