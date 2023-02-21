Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
3 часа назад

Российские авиакомпании заявили о проблемах с полётами в Китай

Говорит Москва

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 22 перевозчика, пожаловалась в Минтранс. Президент организации Владимир Тасун направил письмо главе ведомства Виталию Савельеву.

Российские авиакомпании заявили о проблемах с полетами в Китай
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

До пандемии коронавируса Китай входил в топ-10 стран по объёмам международных перевозок для российских авиакомпаний. Почти три года, с февраля 2020 года по февраль 2023 года, авиасообщение между Россией и Китаем было резко сокращено, в первую очередь из-за ограничений, введённых китайской стороной. Сейчас из российских авиакомпаний лишь «Аэрофлот» летает из Москвы в Китай. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полёты «ИрАэро» и «Аврора».

Теперь Китай начал снимать ограничения. Однако авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолётов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170). С мая 2022 года Китай не пускает в своё воздушное пространство самолёты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация — в России и другой стране, пишет РБК.

Заграница,Владимир Тасун,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий