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3 часа назад

Сакура в Японии зацвела раньше срока

Мир24

Раньше обычного в Японии зацвела сакура. Первые цветы зимней вишни появились в саду города Кавадзу, передает телеканал «МИР 24».

Сакура в Японии зацвела раньше срока
Фото: Мир24Мир24

«В Японии многие все еще носят маски и действуют ковидные ограничения. Впервые за долгое время я смог приехать в парк свободно прогуляться и почувствовать запах сакуры», – сказал турист Масши.

На берегах местной реки растет около 850 японских вишен. 70% из них уже цветет. По данным Туристической ассоциации префектуры Сидзуока, полюбоваться цветением зимней вишни можно будет до конца февраля.

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