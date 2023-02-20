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43 минуты назад

Раскрыт секретный остров в Средиземноморье с низкими ценами для туристов

Lenta.ru

Туристам раскрыли секретное место в Средиземноморье с низкими ценами на отдых — бюджетно провести отпуск путешественники могут на греческом остров Наксос. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Раскрыт секретный остров в Средиземноморье с низкими ценами для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов издания, Наксос, входящий в архипелаг Киклады, «собрал все лучшие кусочки греческих островов, как сочная фаршированная долма». На острове есть все, чтобы очаровать даже бывалого путешественника, при этом из-за небольшого количества туристов цены на отдых крайне низкие.

Авторы материала подчеркнули, что Наксос известен одними из лучших песчаных пляжей Средиземноморья. Также путешественникам предлагаются морские и гастрономические экскурсии, большое количество баров, ресторанов и ночных клубов на любой бюджет.

Проживание обходится примерно в 65 фунтов стерлингов (5,8 тысячи рублей) на двоих за ночь — в такую цену предлагается двухместный номер с завтраком в отеле Princess Mare. Сутки в гостинице Astir с бассейном обойдутся дороже — от 80 фунтов стерлингов (7,1 тысячи рублей).

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