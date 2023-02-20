Раскрыт секретный остров в Средиземноморье с низкими ценами для туристов

Туристам раскрыли секретное место в Средиземноморье с низкими ценами на отдых — бюджетно провести отпуск путешественники могут на греческом остров Наксос. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам экспертов издания, Наксос, входящий в архипелаг Киклады, «собрал все лучшие кусочки греческих островов, как сочная фаршированная долма». На острове есть все, чтобы очаровать даже бывалого путешественника, при этом из-за небольшого количества туристов цены на отдых крайне низкие.

Авторы материала подчеркнули, что Наксос известен одними из лучших песчаных пляжей Средиземноморья. Также путешественникам предлагаются морские и гастрономические экскурсии, большое количество баров, ресторанов и ночных клубов на любой бюджет.