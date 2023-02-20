Самба, маски и туристы: интересные факты о бразильском карнавале

Сотни тысяч туристов из разных уголков мира раз в году собираются в Рио-де-Жанейро на большом бразильском карнавале. Изначально этот праздник был посвящён еде, поскольку проходил перед началом Великого поста. Сейчас это ещё и повод повеселиться, отвлечься от суровых будней.

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Интересные факты карнавале в Рио-де-Жанейро

Слово "карнавал" в переводе с португальского языка означает "прощание с мясом". То есть, это день, предшествующий периоду отказа от тяжёлой пищи;

Карнавал в Португалии празднуют с XV века. Первоначально гуляния были очень и очень шумными, настолько, что мешали жителям города. Указом короля карнавальное веселье было на некоторое время запрещено;

Первый карнавал состоялся в Рио в 1840 году. Главными танцами на нём были вальс и полька;

В прошлом веке главным танцем бразильского карнавала стала самба. Музыка этого направления считалась традиционной бразильской, являющаяся продуктом взаимной любви к музыке бывших колонистов и бывших рабов;

Традиционно перед началом карнавала назначают "хозяина" праздника — им должен быть самый толстый мужчина (весом от 110 кг). Он должен постоянно находиться на Самбодроме, присутствовать на всех балах и конкурсах (их количество измеряется сотнями) и... постоянно танцевать;

В период карнавала богачи и бедняки могли меняться ролями. Бедные надевали дорогие костюмы, богатые облачались во что-то неброское и сливались с толпой горожан. А мужчинам разрешалось надевать женские наряды;