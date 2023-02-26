Мальдивские острова – мечта многих туристов, но не все знают об особенностях законодательства этого государства.

Например, там действует сухой закон, из-за чего туристам запрещено провозить алкогольную продукцию в страну. На некоторых островах туристы живут рядом с местными жителями, а это значит, что появляться в купальнике можно только на одном специально выделенном пляже, ведь официальная религия на Мальдивах — ислам.

Морское дно на островах сплошь усыпано раковинами и кораллами, поэтому стоит заранее позаботится о специальных тапочках, защищающих ноги.

Блогер @Trippers_life рассказала об этих и не только правилах, которые действуют на Мальдивах. О том, что нужно предусмотреть заранее, чтобы отдых не был испорчен окончательно и бесповоротно, смотрите в видео.