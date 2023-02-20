Туристам объяснили мошенническую схему по выманиванию денег на Пхукете

Заплатив «накрученную» стоимость, туристы требуют соответствующий стоимости уровень сервиса. Свои претензии они высказывают не туроператорам, а спа-салонам. Из-за этого там часто происходят конфликты.

Скандалы негативно отражаются на репутации таких заведений. Так, в салоне Phumontra Cafe & Massage на Пхукете рассказали о претензиях от иностранцев. Как оказалось, турфирма, через которую отдыхающие бронировали услуги, брала с них комиссию. Однако и сам салон платил процент за приведенных гостей. Массаж с маслом в этом салоне стоит около 1935 рублей. Туристам предлагали эту услугу за 3870 рублей.