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1 час назад

Туристам объяснили мошенническую схему по выманиванию денег через бронь спа-салонов на Пхукете

Слово и Дело

Турфирмы предлагают планирующим поездку на Пхукет путешественникам заранее бронировать спа-услуги. Эксперты в сфере туризма советуют отказаться от такого предложения.

Туристам объяснили мошенническую схему по выманиванию денег на Пхукете
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Заплатив «накрученную» стоимость, туристы требуют соответствующий стоимости уровень сервиса. Свои претензии они высказывают не туроператорам, а спа-салонам. Из-за этого там часто происходят конфликты.

Скандалы негативно отражаются на репутации таких заведений. Так, в салоне Phumontra Cafe & Massage на Пхукете рассказали о претензиях от иностранцев. Как оказалось, турфирма, через которую отдыхающие бронировали услуги, брала с них комиссию. Однако и сам салон платил процент за приведенных гостей. Массаж с маслом в этом салоне стоит около 1935 рублей. Туристам предлагали эту услугу за 3870 рублей.

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