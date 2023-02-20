Опасно ли отдыхать в Турции после землетрясений

Многих российских туристов не останавливают произошедшие землетрясения на территории Турции, спрос на путевки в курортную страну по-прежнему остается высоким.

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Катастрофа произошла неподалеку от границы с Сирией, где туристическая сфера не развита. В основном туристы РФ едут отдыхать на Анатолийское побережье, которое не пострадало. По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, все купленные россиянами туры действительны, и отказов от них не поступало.

Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко рассказал, могут ли повториться стихийные бедствия на территории Турции.

«Мы постоянно отслеживаем ситуацию, и у нас нет сведений о том, что вероятно новое разрушительное землетрясение. В том числе и в курортной зоне», – говорит Маловичко.