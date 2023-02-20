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1 час назад

Маловичко разъяснил гражданам России, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясений

FBM.ruиещё 1

Многих российских туристов не останавливают произошедшие землетрясения на территории Турции, спрос на путевки в курортную страну по-прежнему остается высоким.

Опасно ли отдыхать в Турции после землетрясений
Фото: FBM.ruFBM.ru

Катастрофа произошла неподалеку от границы с Сирией, где туристическая сфера не развита. В основном туристы РФ едут отдыхать на Анатолийское побережье, которое не пострадало. По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, все купленные россиянами туры действительны, и отказов от них не поступало.

Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко рассказал, могут ли повториться стихийные бедствия на территории Турции.

«Мы постоянно отслеживаем ситуацию, и у нас нет сведений о том, что вероятно новое разрушительное землетрясение. В том числе и в курортной зоне», – говорит Маловичко.

Данные Ассоциации туроператоров России гласят, что в текущем году цены на путевки в курортную Турцию выросли на 20–40 %. Например, в летний сезон семья может отправиться в Турцию на 10 дней в 4-звездочный отель за 250 000 рублей.

Заграница,Сергей Голов,Ассоциация туроператоров России,РАН,
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