Опасно ли отдыхать в Турции после землетрясений

Многих российских туристов не останавливают произошедшие землетрясения на территории Турции, спрос на путевки в курортную страну по-прежнему остается высоким.
Катастрофа произошла неподалеку от границы с Сирией, где туристическая сфера не развита. В основном туристы РФ едут отдыхать на Анатолийское побережье, которое не пострадало. По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, все купленные россиянами туры действительны, и отказов от них не поступало.
Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко рассказал, могут ли повториться стихийные бедствия на территории Турции.
«Мы постоянно отслеживаем ситуацию, и у нас нет сведений о том, что вероятно новое разрушительное землетрясение. В том числе и в курортной зоне», – говорит Маловичко.
Данные Ассоциации туроператоров России гласят, что в текущем году цены на путевки в курортную Турцию выросли на 20–40 %. Например, в летний сезон семья может отправиться в Турцию на 10 дней в 4-звездочный отель за 250 000 рублей.