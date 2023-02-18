Землетрясения не пугают: россияне планируют отпуск в Турции

По данным крупного агентства землетрясение в Турции никак не сказалось на туристической отрасли. «Вечерняя Москва» узнала, безопасно ли лететь туда в отпуск и что будет с ценами.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Стихийное бедствие произошло в сейсмоопасной зоне — рядом с сирийской границей. Серьезной туристической инфраструктуры там нет.

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— Российские путешественники отдыхают в основном на Анатолийском побережье. Никаких разрушений там нет. Поэтому все купленные туры действительны. Отказов от них я не наблюдаю, — отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Вадим Еременко, юрист Общества защиты прав потребителей, пояснил:

— Если вы попытаетесь вернуть деньги за уже купленный тур, то получите лишь малую часть средств. Дело в том, что туроператор уже потратил деньги на бронирование отеля и оплату чартерного рейса. К тому же ваш страх землетрясения не является форс-мажорным обстоятельством — как, например, болезнь.

Алексей Маловичко, директор геофизической служба РАН, пояснил:

— Мы постоянно отслеживаем ситуацию, и у нас нет сведений о том, что вероятно новое разрушительное землетрясение. В том числе и в курортной зоне.

Цены на отдых в Турции, увы, в этом году выросли.

— Даже по акциям раннего бронирования они уже значительно выше на сезон лета 2022 года, — рассказывает директор туристического агентства Елена Самохвалова. — Дело в том, что многие отели переключились на европейцев — в основном, немцев и англичан: они платят больше, чем русские. Это связано с тем, я думаю, что Европа обеднела. Раньше европейцы могли отдыхать где-нибудь на Лазурном Берегу, в Италии, Испании, Греции, на Кипре. Сейчас для них это дорого.

По данным Ассоциации туроператоров России, средний чек по забронированным турам на лето 2023 года вырос на 20–40 процентов по сравнению с 2022-м. Максимальное увеличение произошло на отели «пять звезд»: стоимость забронированных туров увеличилась на 40 процентов, что связано с ростом спроса на отели высокого уровня.

— Сейчас десятидневный семейный тур — родители и двое детей — даже в отель «четыре звезды» будет стоить на лето от 250 тысяч рублей, — отметила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Микадзе, менеджер Федеральной сети Турагентств:

— Несмотря на сложившуюся ситуацию, сезон в Турции обещает быть насыщенным. Пик начнется уже в первых числах мая. Турцию в этом году ожидает приток туристов — он увеличится минимум в три раза по сравнению с прошлым годом. Также выставлены широкие полетные программы от авиакомпаний. Глубина бронирования идет вплоть до октября 2023 года. Очень лояльные условия по раннему бронированию, хорошие скидки. Туроператоры идут навстречу, есть бронирования даже под 20 процентов предоплаты.

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