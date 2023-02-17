Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Российские туроператоры готовы создать туры в Каппадокию с прямым перелетом

ТАСС

Российские туроператоры готовы сформировать туры в Каппадокию с прямым перелетом в случае появления такой возможности, сообщили опрошенные ТАСС представители турбизнеса. Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании РФ смогут открыть прямые рейсы в Каппадокию.

Российские туроператоры готовы создать туры в Каппадокию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Если прямые рейсы все-таки появятся, то в "Интуристе" не исключают, что смогут разработать специальные туристические программы под него. Однако с большой долей вероятности такой турпродукт будет сезонным", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании напомнили, что высокий сезон в Каппадокии весной и осенью. Зимой полеты не воздушных шарах не проводятся, а летом большинство туристов предпочитают пляжный отдых. Каппадокия входит в топ самых востребованных у российских путешественников туристических локаций, однако большинство туристов предпочитают приезжать сюда на два-три дня и комбинировать посещение Каппадокии с другими регионами Турции в рамках экскурсионных программ, подчеркнули в "Интуристе".

Туроператор Fun&Sun опубликует турпакеты в Каппадокию с прямым перелетом, как только рейсы станут доступны в системах бронирования, рассказали в пресс-службе компании. Там отметили, что это направление востребовано как в экскурсионных программах, так и в комбинации с другими городами. Запуск прямых рейсов в Каппадокию позволит увеличить турпоток до 50% не только в летний, но и в зимний сезон, так как оттуда удобно добираться до горнолыжных курортов Турции.

Открытие нового аэропорта и возможность беспересадочного перелета до курорта - всегда положительная новость для туризма, но говорить о планах по составлению туров с прямым перелетом пока еще рано, сообщили в пресс-службе Anex Tour. По мнению туроператора, для создания таких путевок сначала нужно понимать, какой будет стоимость и периодичность рейсов.

Заграница,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий