Российские туроператоры готовы создать туры в Каппадокию

Российские туроператоры готовы сформировать туры в Каппадокию с прямым перелетом в случае появления такой возможности, сообщили опрошенные ТАСС представители турбизнеса. Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании РФ смогут открыть прямые рейсы в Каппадокию.

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"Если прямые рейсы все-таки появятся, то в "Интуристе" не исключают, что смогут разработать специальные туристические программы под него. Однако с большой долей вероятности такой турпродукт будет сезонным", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании напомнили, что высокий сезон в Каппадокии весной и осенью. Зимой полеты не воздушных шарах не проводятся, а летом большинство туристов предпочитают пляжный отдых. Каппадокия входит в топ самых востребованных у российских путешественников туристических локаций, однако большинство туристов предпочитают приезжать сюда на два-три дня и комбинировать посещение Каппадокии с другими регионами Турции в рамках экскурсионных программ, подчеркнули в "Интуристе".

Туроператор Fun&Sun опубликует турпакеты в Каппадокию с прямым перелетом, как только рейсы станут доступны в системах бронирования, рассказали в пресс-службе компании. Там отметили, что это направление востребовано как в экскурсионных программах, так и в комбинации с другими городами. Запуск прямых рейсов в Каппадокию позволит увеличить турпоток до 50% не только в летний, но и в зимний сезон, так как оттуда удобно добираться до горнолыжных курортов Турции.