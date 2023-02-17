В последний вагон: какие направления на февральские праздники еще доступны

Совсем скоро несколько дней отдыха — заслуженные февральские праздники. За 3-4 дня вполне можно успеть перезарядиться и отдохнуть без внушительных затрат. "Рамблер" расскажет о лучших направлениях, куда несложно попасть самостоятельно.

Фото: unsplash.com unsplash.com

В Сочи на три ночи

unsplash.com

Несколько часов полета — и вы уже в Сочи. Самый солнечный город России называют "Сочифорнией" не просто так — здесь всегда царит атмосфера курорта. Если прилетите сюда в феврале то, можете устроить контрастный отдых. Сначала поживите в гостинице у моря, и хоть купаться, конечно, будет холодно, но зато как приятно завтракать с видом на синие просторы.

Прогулки по городу, морские закаты, променады на набережной среди пушистых пальм, Олимпийский парк, дендрарий и очень вкусная кавказская и европейская кухня — здесь есть все, чтобы перезагрузиться за праздники.

Когда насладитесь морем, отправляйтесь в горы. Весна за считанные часы сменится зимой. Причем не просто зимой, а снежным живописным горным курортом. "Красная поляна" считается одним из самых высококлассных горнолыжных курортов России.

Страна души Абхазия

unsplash.com

Если в Сочи вы уже были и отдых там для вас слишком шумный, тогда выбирайте Абхазию. Здесь всегда умиротворенно, особенно зимой. Минусовых температур нет и страна круглый год почти вся зеленая и пушистая. Вся республика занимает узкую площадь между горами и морем. И если вы будете отдыхать в городах, то почувствуете себя в европейской деревне — тихий размеренный отдых с шумом волн и кофе на песке, бабушки продающие домашний сыр на рынках и интересные кафе с живописными видами.

А если выберете поездки по экскурсиям, то отправитесь ближе к горам. Обязательно к посещению - озеро Рица, будто укрытое посреди величественных гор. Зимой дорога на Рицу и само озеро особенно красиво. Вся картинка похожа на сказку. Можно посетить Новый Афон, Гагру, погулять по пляжам Пицунды, забронировать домик в горах, попробовать местную кухню в национальных кафе. Зимой лучше отдыхать в Сухуме, потому как в "несезон" здесь более насыщенная жизнь — целый ряд классных кафе и ресторанов, выставки и очень красивая людная набережная.

Яркий Тбилиси или древний Ереван

unsplash.com

Можно даже отправиться заграницу. Легче всего быстро организовать поездку в безвизовые страны. Доля поездки в Тбилиси понадобится загранпаспорт, а в Ереван и вовсе пустят по российскому.

Оба города очень нравятся туристам. Тбилиси — красочный, самобытный, "тусовый" — здесь есть очень много культурных, современных мест, необычные кафе, музыкальные мероприятия. Погуляйте по Тбилиси, съездите в Мцхету, Сигнахи или и вовсе отправьтесь к морю в Батуми.

unsplash.com