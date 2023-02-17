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1 час назад

Каждый четвертый турист на Шри-Ланке – из России

TourDom

Российские туристы продолжают держать первенство по количеству прибытий на Шри-Ланку. Управление по развитию туризма (SLTDA) 16 февраля сообщило о въезде в страну с начала 2023 года 39,4 тыс. граждан России. Общее количество иностранных туристов – 157 тыс.

Каждый четвертый турист на Шри-Ланке – из России
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, в январе на тропический остров прилетело свыше 25,2 тыс. наших соотечественников, или 25% от всех прибывших. На второй позиции Индия – 13%, на третьей – Великобритания с 8%. При этом Россия также лидировала в негласном первенстве и в прошлом году, когда число гостей из нашей страны в декабре составило без малого 20 тыс. человек.

Со всей очевидностью, февраль также будет рекордным. За первые две недели свыше 14,1 тыс. российских туристов прилетело на Шри-Ланку. При этом турагенты сообщают, что уже не могут найти для своих клиентов авиабилеты из Москвы на Шри-Ланку на праздничные дни в последнюю неделю февраля.

Из Москвы в Коломбо поставлены прямые рейсы «Аэрофлота», а у AZUR air есть вылеты, кроме столицы, из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. Иностранные перевозчики предлагают маршруты со стыковкой. В аэропорт Маттала на юго-востоке острова выполняет полеты авиакомпания Red Wings.

Для Шри-Ланки туризм – важнейший источник твердой валюты. Экономический кризис в прошлом году привел к массовым протестам в разных регионах страны и захвату президентской резиденции.

Чтобы стабилизировать ситуацию в экономике, правительство Шри-Ланки пытается использовать потенциал туристической индустрии и увеличить доходы. В частности, повышена стоимость оформления туристических виз. Среди новшеств – возможность онлайн-заполнения Arrival card для туристов.

Доходы

от туристического сектора Шри-Ланки в январе составили 161,8 млн долларов, увеличившись на 6,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, сообщает The Daily FT. Ланкийское издание отмечает, что страна занимает девятое место в топ-50 самых привлекательных для Инстаграма мест в мире на основе данных соцсетей Big 7 Travel.

Заграница,Red Wings,Аэрофлот,
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