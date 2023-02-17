Монголия ждет в гости россиян

В столице Монголии Улан-Баторе проходит монголо-российский туристический форум «Visit Mongolia 2023—2025». Власти и представители туристической индустрии этой азиатской страны не скрывают, что хотят сделать ставку в развитии отрасли на российских туристов. И прежде всего речь идет о молодежи.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Как свидетельствуют данные туриндустрии, большинство россиян старшего поколения предпочитают пляжный отдых. В 2022 году из 20 млн российских туристов около 70% отдыхали на море, в том числе в Египте, Турции, Таиланде, Индии. На Монголию из них пришлось менее одного процента - 146 тысяч. Но в Монголии нет моря, поэтому мы намерены сделать ставку на российскую молодежь. У миллениалов другие цели, новые идеалы, они открыты для всего нового, и именно их мы рассчитываем привлекать в качестве туристов», - обозначил свою позицию президент Ассоциации туризма Монголии Дамбын Гантумура.

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В стране объявили 2023 и 2024 «Годами посещения Монголии». Россия должна занять в этом проекте далеко не последнее, если не первое место. С лозунгом «Добро пожаловать в Монголию!» уже запущены сайт www.mongoliatravel.guide и туристическое приложение «Visit Mongolia». На портале есть вся информация об истории, культуре, искусстве, обычаях, гастрономии и природе страны. Есть на нем и расписание туристических мероприятий на русском языке.

Дамбын Гантумура считает, что Монголия весьма конкурентноспособная в вопросе цен. Сюда приехать намного дешевле, чем во многие другие страны мира. И, тем более, из соседней России. Средняя поездка в страну обходится в $800. Российскую молодежь должны заинтересовать такие вещи, как нетронутая природа, национальные парк, кочевья, духовные практики. Монголия даже поставила перед собой цель — довести в 2023 году число российских туристов до 250 тысяч. Пока же монгольских туристов приезжает в Россию в два раза больше, чем российских в Монголию.

В туристическом форуме принимают участие более ста представителей российских туроператоров и средств массовой информации. В его рамках проходят дискуссии, выступления, круглые столы, встречи бизнесменов и экскурсии для гостей.

Дамбын Гантумура возглавляет туризм страны всего чуть больше года и ему сразу пришлось окунуться с головой в работу по запланированной модернизации отрасли и выведения её на уровень XXI века. Уже созданы национальные порталы по выбору и бронированию гостиниц, авиабилетов. Туристы могут определиться с ресторанами и кафе для питания. Гантумура уверен, что туризм должен приносить Монголии еще больший доход. Эта отрасль привлекает иностранные инвестиции. Полученные средства могут быть направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также местных жителей. Сегодня туризм страны зависит от трех государств — России, Китая и Южной Кореи. Из каждой из этих стран в год приезжает более 100 тысяч туристов.

«Культурное сотрудничество – это первый шаг к устойчивой и взаимовыгодной сбалансированной политике с соседними странами. Туризм – это отрасль, где вы можете зарабатывать доллары на том, что у вас есть в вашей стране. Например, российский турист может стать будущим покупателем, приехав в Монголию и попробовав мясо наших сельскохозяйственных животных. Именно в этом заключается обязанность туризма, поэтому культурная политика также должна быть увязана с политикой «третьего соседа», - говорит Гантумура.

До февраля этого года туризм Монголии были и вовсе в режиме застоя из-за пандемии коронавируса. Страна открыла границы только в феврале. Во время пандемии Гантумура работал онлайн, изучая вопрос, как можно представить Монголию миру. Была создана бизнес-модель для управления туристической экономикой страны, за что Гантумура получил степень доктора наук в области культуры и туризма. При кабинете министров создали Национальный комитет по развитию туризма с шестью подкомитетами. Они сосредоточились на создании слогана, бренда и рекламных названий, работают над образом и имиджем государства.

«Годы посещения Монголии» станут экзаменом для обновляемой сферы туризма, покажут её конкурентноспособность в сегодняшнем мире. Есть и цель — принять миллион туристов уже в следующем году. До пандемии эта цифра равнялась 570 тысяч туристов, что было рекордом для страны.

Монгольские власти ради притока туристов уже упрощают въездные процедуры на границах, улучшают качество обслуживания и развивают двусторонние отношения. Будут открыты десять транспортных переходов на границах, а шесть провинциальных аэропортов смогут принимать рейсы со всех уголков мира.

Россияне - участники форума - уже смогли оценить туристический потенциал Монголии. Хозяева запланировали для них посещение горнолыжной базы «Sky Resort», музея Чингизхана, оздоровительного центра «ТегриМед», национального парка Горхи-Тэрэлж, семьи кочевника-скотовода, горы Зайсан с панорамой Улан-Батора и концерта этнического ансамбля «Легенд оф Номадс». Будет и визит в монастырь Гандантэгченлин, где можно побывать на утренней службе в храме и увидеть 26-метровую позолоченную статую бодхисаттвы Авалокитешвары.