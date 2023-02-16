Китай восстановил авиамаршруты в 58 стран

Власти КНР восстановили регулярное пассажирское авиасообщение с 58 странами, обслуживаются в общей сложности 795 рейсов. Об этом заявила в четверг заместитель главы транспортного отдела Управления гражданской авиации Китая Шан Кэцзя.

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"По состоянию на прошлую неделю, с 6 по 12 февраля, мы восстановили регулярные авиамаршруты в 58 стран", - сообщила она на пресс-конференции.

Как уточнила чиновник, 98 китайских и зарубежных авиаперевозчиков обслуживают уже 795 рейсов в КНР и в обратном направлении.

По словам Шан Кэцзя, по сравнению с началом января, когда Китай еще не отменил антиковидные ограничения на границе, количество авиарейсов увеличилось на 65%. Наиболее масштабное восстановление воздушного сообщения, как отмечается, было зафиксировано по таким направлениям, как Австралия, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Сингапур и Таиланд.

Как сообщила Шан Кэцзя, рейсы в КНР и обратно пока восстановились лишь на 9% по сравнению с допандемийным уровнем, примерно 62% из них осуществляют китайские компании. Она отметила, что международные перелеты в 27 стран, включая Италию, Казахстан, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты, возобновлены более чем на 20%. Что касается Бельгии, Египта, Саудовской Аравии, авиасообщение восстановлено на 50% и более.