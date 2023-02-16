5 лучших отелей по системе "все включено" в Коста-Рике

Курорты по формуле "все включено " в настоящее время являются нормой в странах Латинской Америки для тех, кто хочет провести свой отпуск на солнце, ни о чем не беспокоясь!

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Planet Hollywood Costa Rica

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Гостиничный бренд Planet Hollywood, известный тем, что предлагает отдых, достойный звезд, со своими люксами, оформленными как ложи артистов, и местами общего пользования, вдохновленными величайшими голливудскими фильмами, имеет только два отеля в Северной Америке., в том числе один на полуострове Папагайо в Коста-Рике, недалеко от центра города.из аэропорта Либерии.

К услугам гостей несколько тематических баров (спортивных, ночных клубов) и ресторанов (в том числе один от Guy Ferri), а также множество мероприятий (симулятор серфинга и ла-лаз-Ривер) в дополнение к разделу "только для взрослых" звездного класса.

Riu Palace Costa Rica

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Отель, входящий в известную гостиничную коллекцию Riu (Palaces - самые роскошные отели под брендом Riu), расположен на пляже Матапало, на склоне горы, и представляет собой комплексное направление с аквапарком и доступом к близлежащему отелю.Riu Guanacaste, в общей сложности предлагающий 11 ресторанов и баров, 5 бассейнов, казино, спа-салон с термальными ваннами (только для взрослых), поле для гольфа и многое другое!

Secrets Papagayo

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У роскошного гостиничного бренда Secrets есть отель "ультра все включено" прямо на пляже Аренилья. Этот курорт только для взрослых предлагает самые романтичные условия. В частности, предлагается круглосуточное обслуживание номеров, неограниченное количество блюд по меню, винная карта, составленная известным сомелье.

Для романтического отдыха или для особого случая можно забронировать один из многочисленных люксов с балконом с видом на тропический лес Коста-Рики. Отдых, специально предназначенный для пар, которые хотят позволить себе роскошь.

Le Dreams Las Mareas Costa Rica

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Этот курортный отель "все включено" расположен на пляже Плайя-Эль-Джобо в провинции Гуанакасте, в окружении пальм и гор. Идеально подходит для семей и пар, которые хотят насладиться окружающей природой, пляжем и джунглями: шикарный отель Dreams Las Mareas, состоящий только из люксов, предлагает несколько водных и наземных развлечений, 14 ресторанов и баров с обслуживанием по меню, а также ночной клуб.

Barceló San José

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