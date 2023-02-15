Грузстат: большую часть туристов в Грузии составляют россияне

За минувший год на территорию Грузии въехало порядка 5,4 млн туристов.
Национальная служба статистики Грузстат опубликовала исследование о процентном соотношении местных жителей и туристов. Так, за 2022 год в Грузии проживают порядка 5,4 млн иностранных туристов, где большая часть приходится на россиян.
Известно, что 46 процентов всех визитёров составляют люди в возрасте от 31 до 50 лет.
В отчёте Грузстата уточняется, что в 2022 году наибольшее количество визитов совершили граждане России — 1,1 млн человек, на втором месте Турция — 926 тысяч, а на третьем месте граждане Армении — 743 тысячи туристов.
Из-за большого наплыва туристов среднесуточная стоимость визита составляет 2 297 рублей на одного человека.