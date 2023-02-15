Финская таможня не в силах остановить турпоток россиян

Финские пограничники не могут полностью запретить въезд россиянам, несмотря на введенные санкции, сообщает издание Yle. Имеется в виду непрекращающийся поток российских туристов, которые попадаются в страну через Норвегию, так как после прибытия в шенгенскую зону россияне вправе ездить, куда угодно.

Кроме того, санкции ЕС, накладывающие запрет на экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей) также легко обходятся россиянами, которые умудряются предметы роскоши надевать на себя в виде вещей, а электронику (ноутбуки или телефоны) провозить как уже используемые в путешествии.