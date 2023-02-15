Какое будущее ждет Карловы Вары, известные своими водолечебницами

Целительные свойства минеральных вод Карловых Вар стали известны еще семь веков назад. К местным источникам в надежде на выздоровление припадали императоры, короли, восточные деспоты, вожди племен и члены их семейств. Российский царь Петр Первый дважды проходил курс лечения в Карлсбаде, как тогда назывался знаменитый курорт.

Фото: Российская Газета Российская Газета

С русским акцентом

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Испив местной водицы, забывали о хворях германский канцлер Бисмарк, "отец всех турок" Ататюрк, чешский президент Гавел. Все до единого величайшие композиторы Европы - от Бетховена до Шопена отдавали дань целебным секретам Карловых Вар.

Наши деятели культуры вслед за Петром тоже потянулись сюда - Батюшков, Вяземский, Гоголь, Тургенев... А когда Чехословакия стала частью соцлагеря, то курорт и вовсе сделался почти своим, "домашним", здесь набирались сил генсек Брежнев и премьер Косыгин с женами, поправляли здоровье почти все первые космонавты, начиная с Гагарина. Тяжело переживавший уход супруги Горбачев именно в Варах оправлялся от удара судьбы. Маршалы Буденный, Конев, Еременко и Тимошенко, чередуя минералку с пивом и "Бехеровкой", проводили в этих краях свои отпуска.

Юлиан Семенов написал здесь "Семнадцать мгновений весны" и сценарий телесериала "ТАСС уполномочен заявить".

Огромный отель "Империал" через три года после окончания войны был передан нашему государству и стал одним из самых популярных санаториев Минздрава СССР, а затем вплоть до 1990 года обслуживал членов советских профсоюзов. Только этот "Империал" за сорок лет оздоровил больше 115 тысяч наших граждан.

Как это ни покажется странным, своего наибольшего расцвета Карловы Вары достигли именно после развала Восточного блока, крушения социализма и с возвращением рыночных времен. В 90-е и "нулевые" годы многие крупные спа-отели были куплены выходцами из России и других стран СНГ. Наряду с гостиницами активно приобреталась другая недвижимость - элитные квартиры в курортной зоне, бутики, рестораны. Благодаря щедрым инвестициям с востока средневековый город буквально расцвел.

Всплеск моды на водолечение в Варах привел к тому, что многие состоятельные граждане нашей страны из года в год приезжали именно сюда. А что? С визами никаких проблем. Лету от Москвы чуть больше двух часов, причем местный аэропорт, как и пражский, тоже стал принимать прямые рейсы из России. Все вывески на русском языке. Персонал лечебниц тоже вышколен соответствующе: знает, как угодить гостям.

Сидя у колоннады на набережной речки Тепла, можно было за один час увидеть десяток узнаваемых лиц: депутат, губернатор, олигарх, звезда шоу-бизнеса, криминальный авторитет, космонавт, олимпийский чемпион...

Дошло до того, что тему русского присутствия стали обыгрывать в анекдотах. Например, в таком. Путин звонит премьер-министру Чехии и говорит: "Если вы разрешите американцам построить у вас радар для своей системы ПРО, мы нацелим наши ракеты на вашу Прагу". "Ладно, - отвечает ему чех, - тогда мы обстреляем ваши Карловы Вары".

Источник пересох?

Ситуация стала стремительно меняться после 2014 года, когда целые категории российских чиновников, силовиков, "государевых людей" попали под запрет на зарубежные вояжи. Последовавшая следом "война санкций" также не способствовала туризму. Прямые рейсы из России были отменены. Поток желанных гостей - тех, кто приезжал на две-три недели, заказывал массу лечебных процедур, тратил много денег в местных пивных, - с каждым годом иссякал.

Спа-отели пробовали переориентироваться на клиентов из других стран, стали всякими акциями заманивать к себе земляков-чехов. Но беда в том, что и немцы (а до границы с ФРГ от курорта полчаса езды на автомобиле), и свои не приучены к длительным курсам лечения, они приезжают сюда максимум на три дня, да и денежку не в пример русским экономят.

Сейчас раздаются голоса за то, чтобы с воды перейти здесь на... пиво

Самые отважные хотельеры пытались наладить контакт с китайцами и туристами из Южной Кореи - их в последние годы здесь все больше. Увы, эти "пришельцы" тоже не повелись на рекламу, они не верят в целебные свойства подземных вод и не признают европейские методы лечения.

Кто-то еще надеется на богатых арабских шейхов. Однако и тут все непросто: эта публика очень привередлива, у нее нестандартные подходы к гигиене, пище, лечебным процедурам. К тому же шейхи приезжают в Европу обычно лишь в июле, когда у них дома царит невыносимая жара.

Вдобавок ко всему начавшаяся три года назад пандемия буквально обнулила заполняемость отелей. Были такие месяцы, когда почти все пятнадцать тысяч мест оставались непроданными. Если учесть, что экономика города очень сильно зависит от присутствия иностранных гостей, то можно себе представить настроение карловарцев.

Наконец, все то, что случилось год назад, окончательно закрыло тему русских в Карловых Варах. Там больше не работает Генеральное консульство РФ. Если сегодня на улицах и слышна русская речь, то это наверняка немцы-репатрианты, бывшие жители СССР, а ныне граждане Германии - они, кстати, остаются последовательными "патриотами" водолечения. Еще по старой памяти приезжают евреи, некогда жившие в Москве, Одессе или Ленинграде, а теперь ставшие гражданами западных государств.

Надежда на пиво

Есть ли таким образом у одного из самых старых и знаменитых европейских курортов шанс на спасение?

Мэр Карловых Вар пани Пфеффер-Ферклова недавно в интервью чешскому интернет-порталу Actualne.cz призналась, что спа-индустрия города находится на грани закрытия.

"Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности триста тысяч ночей за первые три квартала, то в 2022 году - всего десять тысяч за тот же период, - сказала глава города. И вынесла приговор: - Если мы не найдем новую клиентуру, то спа-индустрия как таковая полностью умрет".

Но найти полноценную замену нашим туристам, по всей видимости, не удастся. Что же тогда? Сейчас городские власти лихорадочно ищут выход из положения. Ведь вместе с потерей спа-отдыха своих рабочих мест лишатся тысячи горожан - медицинские работники, обслуга отелей, а также все, кто занят в сопутствующей инфраструктуре.

Да, Карловы Вары - это не только водолечение. Это еще и традиционный международный кинофестиваль категории "А". Это популярные турниры по гольфу на окрестных полях. Это масса культурных программ с участием знаменитого местного симфонического оркестра. И все же основные доходы город получал за счет прагматичного использования практически дармовой воды, бьющей из-под земли.

Сейчас раздаются голоса за то, чтобы с воды перейти на... пиво. То есть перепрофилировать курорт в этакий центр развлечений, расположенный в самом центре Европы. Ведь туристы сюда все равно едут - немцы, испанцы, англичане. Ну а раз не хотят они лечиться минералкой, то пусть освежаются местным пивом - оно, кстати, тоже не менее знаменитое.

Во всяком случае некоторые предприимчивые жители уже готовятся к такому варианту спасения: открывают пивные бары и хлопочут перед властями, чтобы те разрешили торговлю спиртным до глубокой ночи.