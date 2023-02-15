Юго-Восточная Азия: 7 безвизовых стран для россиян

Самый популярный зимний курорт у россиян в Юго-Восточной Азии – Таиланд. До недавнего времени при постановке прямых авиарейсов из России конкуренцию ему составлял Вьетнам. Обе страны предоставляют безвизовый въезд туристам из России. При этом в регионе ЮВА есть еще пять стран, куда наши соотечественники могут приезжать без виз.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Таиланд

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В стране увеличен традиционный безвизовый период для россиян в полтора раза (до 45 дней) с 1 октября прошлого года до 31 марта 2023 года. После этой даты будет возвращение к 30 дням без визы, если не будет решения о продолжении сегодняшней практики. В зимний сезон туристы чаще всего покупают туры, а также летят на курорты самостоятельно. Для въезда в страну нужен лишь действующий загранпаспорт.

Из Москвы и ряда городов, в том числе Урала, Сибири и Дальнего Востока, поставлены прямые регулярные и чартерные авиарейсы в несколько аэропортов Таиланда. В частности, российские авиакомпании уже в начале сезона были среди лидеров перевозки туристов на курорты Пхукета и Паттайи.

Вопросы получения местной валюты решает безналичная оплата и снятие наличных по российским картам UnionPay. Банкоматы берут везде по 220 бат за операцию. В курортных районах много обменных пунктов. В соцсетях есть предложения частных менял – перевести им безналичные рубли за наличные баты.

Вьетнам

Российские граждане могут находиться в стране без визы до 15 дней, а при прилете международными рейсами на остров Фукуок – 30 дней без права выезда. В правительстве страны подготовлен проект увеличения безвизового пребывания до 30–45 дней. Для въезда в страну обычно спрашивают наличие обратного билета.

Среди популярных у россиян пляжных районов, кроме Фукуока, – Нячанг, Муйне, Вунгтау. Многие курортные отели в них ранее были заполнены туристами из России, когда из разных городов летали прямые авиарейсы.

В отсутствие прямого авиасообщения c Вьетнамом туристы выбирают маршруты перелета через третьи страны. Основные аэропорты прилета – Ханой на севере и Хошимин на юге. Во Вьетнаме развитая сеть внутренних авиалиний по вполне доступным ценам, а также множество автобусных маршрутов со спальными местами.

Туристы могут расплачиваться российскими картами UnionPay и получать по ним местные донги. Карты платежной системы «Мир» принимает только банк VRB. К примеру, в Нячанге был найден один работающий банкомат для снятия денег. Вместо традиционных обменных пунктов на курортах валюту принимают в ювелирных магазинах и уличных киосках турагентств.

Малайзия

Тропическое государство предоставляет туристам из России въезд без визы до 30 дней. Среди правил посещения – наличие страховки с покрытием от 20 тыс. и лечением от ковида. МИД России сообщает о необходимости загрузить приложение MySejahtera для оценки состояния здоровья, а туристы комментируют, что в него можно не вводить сведений по ковид-статусу ввиду их отмены. Приложение востребовано при посещении ряда мест в стране.

Из России до Куала-Лумпура есть только стыковочные маршруты через Стамбул, Дубай, Доху и другие хабы, а на пляжные острова Лангкави и Пенанг и курорты Борнео – через столицу страны. Идет обсуждение вариантов поставить регулярные авиарейсы в Куала-Лумпур и перспективы запуска платежной системы «Мир».

В Малайзии возможна безналичная оплата и снятие денег по выпущенным в России банковским картам UnionPay. В обменные пункты лучше идти с долларами, курс зависит от состояния банкнот их номинала, малайцы также предпочитают новые серии. Российское посольство в Малайзии обращает внимание на случаи уличных грабежей и краж в Куала-Лумпуре.

Мьянма

Бывшая Бирма открыла границы для иностранцев. Для привлечения российских туристов разрешено безвизовое пребывание до 30 дней с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. Въезд только через аэропорты в городах Мандалай, Янгон и Нейпьидо. Среди обязательных требований – наличие документов по ковид-статусу и медицинской страховки, полученной в национальной компании Myanma Insurance.

Российские туроператоры подготовили пакетные предложения по пляжному и экскурсионному отдыху. Из Москвы в Мьянму можно улететь на стыковочных рейсах. В планах перевозчика Myanmar Airways International – маршруты из Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Читы, Иркутска и Улан-Удэ. При востребованности полетов «Уральские авиалинии» и «Якутия» имеют допуски на организацию ежедневных полетов в Мьянму из нескольких городов.

Для поездки лучше иметь наличные доллары – обмен в банках и обменниках, валютой возможна оплата в отелях. Карты UnionPay местные банки теоретически обслуживают, но на это не стоит рассчитывать. В Мьянме существует закрытые районы и немало ограничений для иностранцев. Туристы оценивают в качестве наиболее комфортных город Янгон и прибрежные курорты.

Лаос

Для поездки в Лаос россиянам не нужно оформлять визу при нахождении в стране до 30 дней. Для перемещений между городами нет никаких ограничений. По земле в Лаос можно въехать через погранпереходы из соседних Таиланда и Вьетнама, чем пользуются российские туристы, составляя комбинированные экскурсионные маршруты.

Регулярных авиарейсов из Москвы в Лаос нет. В то же время прямые рейсы из Владивостока во Вьентьян поставили «Уральские авиалинии». Удобный стыковочный маршрут можно составить с перелетами на бортах «Аэрофлота» через Бангкок. Есть и другие варианты с 1–2 пересадками.

Туристы из России платят картами UnionPay там, где терминалы поддерживают данную систему. В банкоматах с российских карт возможно снять местные деньги: как отмечают путешественники в соцсетях, комиссия составляет от 2 до 40 тыс. кип (1 руб. – около 230 лаосских кип). Курсы валют в банках и обменниках практически не отличаются друг от друга. Принимают доллары, евро.

Филиппины

На островном государстве россияне могут отдыхать без получения визы 30 дней. Здесь ждут полностью вакцинированных путешественников. От непривитых требуют тест на антиген за 24 часа до вылета или по прибытии. Бумажную анкету заменила электронная eArrival card, которую можно заполнить за трое суток.

Для въезда нужен загранпаспорт, действительный от полугода. Туристам необходимо предъявить при требовании обратный билет. Среди рекомендаций – наличие медицинской страховки с покрытием от COVID-19. Согласно памятке МИД России, в помещениях и транспорте – масочный режим.

Между Россией и Филиппинами нет прямого авиасообщения. Доступны авиамаршруты с 1–2 пересадки со стартом из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов до Манилы или Себу.

Туристы пользуются для безналичной оплаты картами UnionPay от российских банков, а при необходимости снимают наличные в банкоматах. В обменниках берут как доллары, так и евро.

Бруней

Тропическое государство принимает россиян без визы на 14 дней. Посольство РФ перед поездкой в Бруней рекомендует распечатать и иметь при себе текст межправсоглашения о взаимной отмене визовых требований. Остальные условия стандартные: действующий загранпаспорт, бронь отеля, обратные авиабилеты. Хотя никаких ковидных требований нет, МИД России напоминает, что перед вылетом в Бруней следует установить специальное приложение по мониторингу здоровья BruHealth.

Крохотная страна расположена на острове Калимантан (Борнео), между провинциями Малайзии и Индонезии. Чаще всего российские туристы попадают в султанат именно из них. Из России есть авиамаршруты в столицу Бандар-Сери-Бегаван с пересадками, в пути придется провести в лучшем случае не менее суток.