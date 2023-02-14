Какие зарубежные курорты страдают из-за оттока туристов из РФ

Чешский город Карловы Вары может серьезно пострадать из-за оттока отдыхающих из России. Об этом пишут местные СМИ. В целом турпоток на курорт увеличился, однако, в отличие от россиян, путешественники из других стран задерживаются здесь только на выходные. В результате восполнить отсутствие российских туристов не получается. Разбираемся, какие еще курорты испытывают трудности без отдыхающих из РФ.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Отток туристов

Видео дня

Отток российских туристов с чешского курорта Карловы Вары может привести к его гибели. Об этом рассказала мэр города Ван Андреа Пфеффер-Ферклова. По ее словам, спад начался еще в 2014 году, а пик пришелся на пандемию коронавируса и спецоперацию.

"Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тысяч ночей за первые три квартала, то в 2022 году – всего 10 тысяч за тот же период. Если мы не найдем новую (клиентуру. – Прим. ред.), спа-индустрия как таковая полностью умрет", – подчеркнула мэр города.

По данным чешских СМИ, за прошлый год курорт посетило самое большое количество отдыхающих за всю его историю, в частности из Германии. Но европейские туристы в основном задерживаются в Карловых Варах только на выходные, рассказал местный гид. При этом путешественники из России приезжали на несколько недель по санаторно-курортным путевкам.

Из-за сложившейся ситуации руководство города ранее запустило русскоязычную кампанию по привлечению отдыхающих под слоганом "Город, который вас понимает", но в итоге от него отказались. При этом глава муниципального информационного центра Йозеф Длогош объяснил, что реклама была направлена на россиян, которые давно проживают на Западе.

В 2022 году также сократилось число российских туристов, посетивших Грецию. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в эту страну упал на 83% в сравнении с 2021 годом и на 94,8% – относительно 2019 года. То же самое произошло и на Кипре. По статистике, количество отдыхающих россиян на острове в прошлом году было на 91,3% меньше, чем в 2021 году. В сравнении с 2019 годом снижение произошло на 94,2%.

Смена направлений

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян рассказал Москве 24, что отток россиян из Карловых Вар ударил по инфраструктуре курорта.

"Инфраструктура – это многочисленные магазины дорогих часов, дорогой одежды, вертолетные экскурсии, поездки на дорогих машинах. Это однозначно должно закрыться", – считает эксперт.

Как известно, когда наши туристы отдыхают, им уже не жалко потратить 30 тысяч долларов, например, на часы. То есть вся инфраструктура курорта жила за счет этих сверхдоходов, – Алексан Мкртчян, вице-президент.

По словам специалиста, теперь перед местными властями стоит задача привлечь европейских туристов. Это возможно в случае, если на курорте "приведут цены в порядок". Алексан Мкртчян напомнил, что европейцы, в отличие от россиян, не готовы тратить большие суммы денег на отдых.

"Властям надо сделать все чуть дешевле, чтобы у француза, итальянца было желание поехать именно в Чехию, а не отдыхать у себя дома", – пояснил эксперт.

Помимо Чехии, из-за оттока российских туристов также испытывают трудности Италия, Испания, Финляндия, вся Прибалтика (Литва, Латвия, Эстония) и Польша, добавил вице-президент АТА. При этом выигрывают Турция и Египет.

"Все, кто не поехал на Кипр или в Грецию, оказались в Турции. Египет получил столько наших туристов, сколько не видел за всю историю", – сказал Алексан Мкртчян.